صلاح البندر: الحركة الإسلامية ستعود وعندها(اي قرد بطلع شجرتو)

وصف القيادي بالحزب الشيوعي السابق صلاح البندر الساعين لإبعاد الحركة الإسلامية من المشهد بالواهمين وأكد أنها قوة ضاربة في الجذور وقطع بعودتهم للحكم مجددا وأضاف عندها أي (قرد بطلع شجرتو) بدلا عن ما اسماها بالمسخرة التي تحدث الآن.وقال البندر في تسجيل صوتي نشر علي منصات التواصل الاجتماعي أن عودة الحركة الإسلامية سيكون فيها خير للبلاد وأضاف اي من يضع يده في محور الشر سيكون خائن للبلد قبل الحركة الإسلامية وأشار إلي أن اهل الإنقاذ في مرحلة عودة الوعي.

الخرطوم : النورس نيوز