صلاح البندر: الحركة الإسلامية ستعود وعندها(اي قرد بطلع شجرتو)

وصف القيادي بالحزب الشيوعي السابق صلاح البندر الساعين لإبعاد الحركة الإسلامية من المشهد بالواهمين وأكد أنها قوة ضاربة في الجذور وقطع بعودتهم للحكم مجددا وأضاف عندها أي (قرد بطلع شجرتو) بدلا عن ما اسماها بالمسخرة التي تحدث الآن.وقال البندر في تسجيل صوتي نشر علي منصات التواصل الاجتماعي أن عودة الحركة الإسلامية سيكون فيها خير للبلاد وأضاف اي من يضع يده في محور الشر سيكون خائن للبلد قبل الحركة الإسلامية وأشار إلي أن اهل الإنقاذ في مرحلة عودة الوعي.
الخرطوم : النورس نيوز
2 تعليقان
نصيحة من شيوعي تايب
لا يا بندر لن يعود الكيزان لحكم السودان ثانية ولو لساعات
انت خارج السودان ولا تعلم مشاعر السودانيين تجاه هؤلاء اللصوص الذين يدعون أنهم الإسلام
الفكر الإسلامي تضرر كثيرا من سمعة هولاء الفاسدين وسيحتاج كل من يدعو للإسلام لزمن كثير حتى يكسب ثقة البعض
ولكن محاربة الإسلام في بلد كالسودان سترهق صاحبها و تكسبه عداوات لا تطلق و تمس أمن واستقرار البلاد