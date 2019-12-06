وصول (حنبنيهو) طائرة سودانير 320 بعد اكتمال صيانتها

وصلت البلاد الجمعة الطائرة السودانية آيربص 320 سودانير، القادمة من أوكرانيا بعد أن تمت صيانتها .

وكان في استقبال الطائرة السيد عمر أحمد محمد، وكيل وزارة البنى التحتية، والسيد إبراهيم عدلان، مدير سلطة الطيران المدني، والأستاذ وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وعدد من المسئولين والعاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية وعدد من المواطين.

وأعرب الكابتن ابراهيم علي أبو سن، قائد الطائرة، عن بالغ سعادته لعودة الطائرة بعد أن اكتملت صيانتها حتى تكون نواة لطائرات أخرى، داعيا لدعم سودانير باعتبارها علم السودان والناقل الوطني.

ونفى سيادته ما تناقلته بعض الوسائط سابقا بأن الطائرة كانت محجوزة، مؤكدا أنها كانت في الصيانة فقط، معلنا عن بذل الجهود لتوفير المزيد من الطائرات التي تتبع لـ(سودانير) مشيرا لأنه تم إطلاق شعار (حنبنيهو) اسماً للطائرة.

الخرطوم 6-12-2019م (سونا)