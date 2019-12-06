وصول (حنبنيهو) طائرة سودانير 320 بعد اكتمال صيانتها

وصلت البلاد الجمعة الطائرة السودانية آيربص 320 سودانير، القادمة من أوكرانيا بعد أن تمت صيانتها .
وكان في استقبال الطائرة السيد عمر أحمد محمد، وكيل وزارة البنى التحتية، والسيد إبراهيم عدلان، مدير سلطة الطيران المدني، والأستاذ وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وعدد من المسئولين والعاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية وعدد من المواطين.
وأعرب الكابتن ابراهيم علي أبو سن، قائد الطائرة، عن بالغ سعادته لعودة الطائرة بعد أن اكتملت صيانتها حتى تكون نواة لطائرات أخرى، داعيا لدعم سودانير باعتبارها علم السودان والناقل الوطني.
ونفى سيادته ما تناقلته بعض الوسائط سابقا بأن الطائرة كانت محجوزة، مؤكدا أنها كانت في الصيانة فقط، معلنا عن بذل الجهود لتوفير المزيد من الطائرات التي تتبع لـ(سودانير) مشيرا لأنه تم إطلاق شعار (حنبنيهو) اسماً للطائرة.
الخرطوم 6-12-2019م (سونا)
2 تعليقان
طائرة وحيده عاملين ليها قومه وقعده. وكان فى اسقبالها فلان وفلتكان . تقول مكوك فضاء ما طائره ومن الحجم الصغير.
اكره كلمة حنبنيهو أو حنعمل حنسوي حنشتغل وكل الشعارات البراغة الحماسية التي نسمعها في اشعار الثورات واشعار الوطنيات فمنذ استغلال السودان نستعمل حرف الحاء وليس الباء بنيناااهو كل الايدلوجيات الفكرية والنظريات التي طبقت من جميع المنظرين والإسلاميين بمختلف تقسيماتهم الطائفية حزبية أم دينية كان شعارها حرف الحاء والحماس وإشعال الهمم لشئ في نفوسهم كذب ونفاق وزيف لذا لا نريد شعاااارات وعلي الإعلام أن يقفل خشمو من الأغاني الوطنية واللقااءت الكثيرة والثرثرة نريد عمل في صمت وانجاااازات من غير شعااارات ومايقوم بهذا العمل الهنووووود عليكم جلب الهنوووود الكفاااءت الدليل استخدام شركات عديدة خاصة الهنود في تطوير أعمالهم اما نحن سفااافي الصعود وثرثارين ونتااافف من ونزعل ونغضب بسرعة ونفسد ونحب المريسة لاننفع في أن نبني البلد كذلك استعمال الجلابية في الشغل أشياء كثيرة يجب أن نغير منها وهذا صعب اولا تغييير شعار حنبنيهو للطائرة والدليل تمت الصبااانة في اوكرانيا