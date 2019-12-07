قرار مرتقب بإطلاق سراح بقية اسرى حركات الكفاح المسلح

كشف مسؤول ملف الاسرى بحركة العدل والمساواة – عضو اللجنة المشتركة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح المختصة بملف شؤون الاسرى ادريس محمود لقمة عن صدور قرار مرتقب من رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بإطلاق سراح بقية الاسرى من حركات الكفاح المسلح في وقت يصل فيه الخرطوم اليوم ( السبت) وفد قناديل السلام بحركة العدل والمساواة إلى الخرطوم من اجل تعزيز خطوات السلام.

وقال لقمة في تصريح صحافي ان اللجنة الفنية المشتركة لإطلاق الاسرى بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح زارت يوم امس الاول ( الخميس) سجن كوبر وقفت خلالها على اوضاع الاسرى والمسجونين من منسوبي حركات الكفاح واضاف ان اللجنة نفذت الاسبوع الماضي زيارة مماثلة لسجن الهدى بام درمان واضاف ان اللجنة اطمأنت خلال الزيارتين على الاوضاع الصحية للأسرى والمسجونين وتبشيرهم بالسلام المقبل ومجريات التفاوض بجانب تضمين بقية الاسماء الغير مدرجة في القوائم السابقة توطئة لاطلاق سراحهم.

ونبه لقمة إلي عدم معرفة اماكن تواج أكثر من مئاتي من الاسرى رغم القاء القبض عليهم من قبل الاجهزة النظامية في عهد النظام البائد وعرضهم عبر وسائل الاعلام الحكومية آنذاك واضاف ” هناك صور توثق اعتقالهم من قبل السلطات في العهد الظلامي البائد”.

واعلن عن زيارة مماثلة للجنة المشتركة لبعض السجون في الولايات لذات الغرض.

واوضح مسؤول ملف الاسرى بحركة العدل والمساواة ان الخطوة تأتي تعزيزاً لروح الاعلان السياسي المبرم بين حركات الكفاح المسلح والحكومة لحصر وإعداد قوائم الاسرى ومعرفة اماكن تواجدهمتوطئة لرفع توصياتها إلي رئيس المجلس السيادي للمصادقة على إطلاق سراحهم وتهيئة الارضية لتكملة مشوار السلام .

صحيفة الجريدة