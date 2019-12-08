صعود جديد للدولار والسلطات تطارد التجار والسريحة

تسببت مداهمة السلطات الامنية للمتعاملين فى مجال النقد الأجنبي اليوم في خلو المنطقة تماما من التجار والسريحة بما فيها صالات المباني التجارية التي تشهد فى العادة وجوداً كثيفاً للتجار والسريحة.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعاً جديداً حيث تم تداوله في معاملات اليوم بـ (٨٣.٥٠٠) جنيه للشراء فى مقابل (٨٢.٧٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي بـ (٢٢) جنيهاً للشراء، مقابل (٢١.٩٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٢.٣٠٠) للشراء، مقابل (٢٢) جنيهاً للبيع، والجنيه المصري (٥.٣٠٠) جنيهات للشراء، و(٥.١٠٠) جنيهات للبيع، واليورو (٩٢.٣٠٠) جنيهاً للشراء مقابل (٩٢) جنيهاً للبيع.

الخرطوم: رندا عبد الله

صحيفة الإنتباهة