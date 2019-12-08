النيلين
اقتصاد وأعمال

صعود جديد للدولار والسلطات تطارد التجار والسريحة

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تسببت مداهمة السلطات الامنية للمتعاملين فى مجال النقد الأجنبي اليوم في خلو المنطقة تماما من التجار والسريحة بما فيها صالات المباني التجارية التي تشهد فى العادة وجوداً كثيفاً للتجار والسريحة.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعاً جديداً حيث تم تداوله في معاملات اليوم بـ (٨٣.٥٠٠) جنيه للشراء فى مقابل (٨٢.٧٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي بـ (٢٢) جنيهاً للشراء، مقابل (٢١.٩٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٢.٣٠٠) للشراء، مقابل (٢٢) جنيهاً للبيع، والجنيه المصري (٥.٣٠٠) جنيهات للشراء، و(٥.١٠٠) جنيهات للبيع، واليورو (٩٢.٣٠٠) جنيهاً للشراء مقابل (٩٢) جنيهاً للبيع.

الخرطوم: رندا عبد الله
صحيفة الإنتباهة

2 تعليقان

sideeq 2019/12/08 at 12:05 م

دا الكلام الصاح ديل ما ينفع معاهم إلا الكلام دا ترك السوق للتجار والتاجر عموما لا يعرف الرحمه وأغلبهم من الكيزان أو من ينوب عنهم فلو ترك السوق لهم لعاسوا فسادا وعموما لايفل الحديد إلا الحديد
رأي صائب كون القوات الامنيه تتدخل حتى لا يحصل إنهيار في الاقتصاد والأسعار المتداول بها غير حقيقيه

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abahmd 2019/12/08 at 2:16 م

حنك كلهم كيزان يتغطي بيهو اي فشل دا لو انتا دا اكل عيشك وعشان تكسب لازم تلاحق السوق اكيد حترفع السعر زي باقي التجار عشان تستفيد وتاكل عيش الحرامية والاستغلالين سودانين زي وزيك فيهم كيزان وفيهم اصلا الماعندو اي انتماء اكل عيش واستغلالية زيو وزي بتاع الخضار وزي بتاع الفرن وزي بتاع الحافلة والجزار الكلو يوم بيرفعو اسعارهم عشان تحارب حاجة زي لازم توفر البديل وبعدين تتشدد في القوانين وتحاربها حنك الكيزان دا حنك تخدير زي قصة الحظر الامريكي القدونا بيها الكيزان

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