الادارة الأهلية: لن نشارك في مليونية الزحف الاخضر

قال بيان صادر من اللجنة التنفيذية للادارة الأهلية أمس: :إن اللجنة ليس لها أي علاقة بالبيان الصادر عبر الوسائط حول الدعوة للخروج والمشاركة في مليونة 14 ديسمبر باسم «تنسيقية الادارة الاهلية» ، وأضاف الأمين العام للجنة الأرباب بشرى الصايم في حديثه لـ(الجريدة) أن اللجنة وبتفويض كامل من منسوبيها المنتشرين بربوع السودان تقوم بمهام التنسيق حول القضايا التي تهم الادارات الاهلية من قوانين وترتيب اولوياتها وتسهيل مهامها للقيام بواجباتها على الوجه الاكمل وزاد الادارة الاهلية كيان مجتمعي يضم كافة قطاعات المجتمع همه الاول هو تماسك النسيج الاجتماعي والدعوة الى لم الشمل . ومن جهته نفى عمدة محلية بحري شمال ابراهيم عبد النبي اعتزامهم المشاركة في مليونية الزحف الأخضر التي دعا لها حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأكد عمدة بحري عدم تلقيهم دعوة للمشاركة في المليونية وتساءل في حديثه للجريدة (كيف نشارك في مسيرة دعا لها النظام البائد القمعي وقد تضررت منه الإدارات الأهلية خاصة في مناطق النزاع، وجدد مساندتهم لحكومة الثورة. ورفض مبررات الوطني في تسيير المليونية لاستمرار الأزمة الإقتصادية على الرغم من سقوط النظام وأردف: ( لو أصبح سعر الرغيفة الواحدة مليون جنيه فلن نخرج لمساندة الوطني) . من جهة أخرى إشتدت الخلافات بين قيادات الوطني المحلول حول قيام المسيرة وفيما تصر المجموعة المقربة من الدكتور ابراهيم غندور على قيامها أبدت مجموعات أخرى رفضها للمليونية لضعف الترتيب كما شنت هجوماً على منسق أمدرمان واعتبرته جزء من الأزمة السابقة.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة