البرهان: لن نسمح بشق الصف الوطني أو تهديد السودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام أن القوات المسلحة عصية على كل محاولات الاختراق والإستقطاب السياسي ودعوات التخذيل لمنسوبيها وقطع بأنها ستظل متمسكة بعهدها مع الشعب السوداني في حماية خياراته وثورته المجيدة الى جانب الإستجابة لكافة مطلوبات التغيير وإلتزامها بحماية الفترة الإنتقالية .

وشدد البرهان على عدم السماح لمحاولات شق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان وتهديد كيانه .

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح الأحد اللقاء التنويري للضباط وضباط الصف والجنود منسوبي منطقتي الشجرة وجبل أولياء العسكريتين بسلاح المدرعات بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة التشكيلات والوحدات.

وجدد الفريق اول البرهان العزم على بناء القوات المسلحة وتوفير كافة إحتياجاتها ومطلوبات أفرادها في الخدمة والمعاش حتى تضطلع بواجباتها في مجابهة تحديات حماية الوطن والدفاع عنه.

وحول تحديات الفترة الإنتقالية قال إن أبرزها معالجة الأوضاع الإقتصادية وتحقيق السلام مشيرا إلى سعي الدولة وأجهزتها المختلفة والتي تعمل على معالجة هذه الأوضاع ممتدحا صبر الشعب السوداني على الصعوبات التي تواجه الوضع الإقتصادي.

وفيما يتعلق بتحقيق السلام ثمن البرهان وصول عدد من وفود الحركات الى الداخل مشيرا إلى أن السلام المرتجى لابد أن يكون مستداما يؤسس لبناء السودان الذي تتساوي فيه الحقوق لكل مواطنيه ويعالج المشاكل المزمنة ويتجاوز قضايا التهميش وسيطرة المركز وينعم به جميع أهل السودان.

الخرطوم 08-12-2019م (سونا)