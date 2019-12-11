لماذا انخفض الدولار بعد قفزة مخيفة؟

سادت حالة من تذبذب الأسعار – ارتفاعا وانخفاضا – في تعاملات العملات الاجنبية اليوم.

وشهدت أسواق العملات ظهر الثلاثاء ارتفاعا كبيرا في اسعار البيع والشراء. وأكد أحد المتعاملين في بيع الدولار أن بعض التعاملات خلال ساعات الظهر تم تنفيذها بواقع (٩٠) جنيها للبيع مقابل (٨٧.٥٠٠) للشراء بسبب ما اسماه – طلبية عارضة – ، قبل أن تعود الاسعار للانخفاض عصرا، حيث تم تداول الدولار (٨٥) جنيها للبيع فى مقابل (٨٤) للشراء، و الريال السعودي (٢٢) جنيها للبيع في مقابل (٢١.٩٠٠) للشراء، والدرهم الاماراتى (.٢٢.٢٠٠) جنيها للبيع و (٢٢) للشراء ، واليورو (٩٠) جنيها للبيع و(٨٨) للشراء، والجنيه المصري (٥.٤٠٠) للبيع و(٥.٣٠٠) للشراء.

الخرطوم: رندا عبدالله

صحيفة الإنتباهة