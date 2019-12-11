لماذا انخفض الدولار بعد قفزة مخيفة؟

سادت حالة من تذبذب الأسعار – ارتفاعا وانخفاضا – في تعاملات العملات الاجنبية اليوم.
وشهدت أسواق العملات ظهر الثلاثاء ارتفاعا كبيرا في اسعار البيع والشراء. وأكد أحد المتعاملين في بيع الدولار أن بعض التعاملات خلال ساعات الظهر تم تنفيذها بواقع (٩٠) جنيها للبيع مقابل (٨٧.٥٠٠) للشراء بسبب ما اسماه – طلبية عارضة – ، قبل أن تعود الاسعار للانخفاض عصرا، حيث تم تداول الدولار (٨٥) جنيها للبيع فى مقابل (٨٤) للشراء، و الريال السعودي (٢٢) جنيها للبيع في مقابل (٢١.٩٠٠) للشراء، والدرهم الاماراتى (.٢٢.٢٠٠) جنيها للبيع و (٢٢) للشراء ، واليورو (٩٠) جنيها للبيع و(٨٨) للشراء، والجنيه المصري (٥.٤٠٠) للبيع و(٥.٣٠٠) للشراء.
الخرطوم: رندا عبدالله
صحيفة الإنتباهة
2 تعليقان
معنى الكلام .. العندو دولار يبقا عليه عشرة لأنه في طريق ال 100 بسرعة البرق قبل نهاية الشهر
بإذن الله سوف ينخفض ويعم الرخاء ربوع بلادنا
بس علينا التوكل والتعلق بالله وليس حكومة حمدوك وامريكا