“الراجحي” يغادر مشروعه الوقفي الناجح بمنطقة الغابة شمالي السودان، بعد خلافات مع الأهالي

أفادت مصادر لـ (كوش نيوز) يوم الأربعاء، عن اعتزام شركة الراجحي الدولية للاستثمار جدياً، إيقاف مشروعها الزراعي الناجح، بمحلية الدبة قبالة منطقة الغابة بالولاية الشمالية، ونقله إلى ولاية نهر النيل بعد خلافات مع أهل المنطقة.
وقال أحد سكان المنطقة إن مشكلة نشبت بين الراجحي و الأهالي أدت للإساءة للراجحي، أعلن بعدها الرحيل، والمحاولات جارية من الحكماء لحل الإشكال.
وكان المدير الإقليمي لمجموعة الراجحي فائز الشيخ، قد أعلن في نوفمبر الماضي عن توقف مشاريع الراجحي بمنطقة الغابة بالولاية الشمالية ثلاثة أشهر لأسباب تتعلق بإشكالات مع المجتمع المحلي.
و تظاهر المئات من سكان منطقة الغابة الشهر الماضي احتجاجاً على المشاريع الزراعية للمستثمرين الأجانب وطالبوا بإعادة النظر في المشروعات وإدخال سكان المنطقة في فوائدها الاقتصادية.
ولفت الشيخ إلى “أن الأهالي في الشمالية طلبوا المساكن والخدمات ونفذنا ذلك، لكنهم تقدموا بطلبات اضافية واعترضوا على مشروع مضرب النيل ”
وقال الشيخ في ورشة إعلامية بمدينة بربر « تلقينا تهديد بحرق المشروع وآلياتنا و هناك 120جهاز محوري سنتين بقيت هناك دون اي تقدم والشركة تنتظر التنفيذ ».
وأوضح أن مجموعة الراجحي لم تخسر في السودان ونزرع مختلف المحاصيل . وأضاف «نحن لا نصدر منتجاتنا وكلها تستهلك محلياً لأنها غير فائضة عن الحاجة ».
و شددت شكوى الأهالي على ضرورة إلزام المستثمر بتشغيل أبناء المنطقة، وتسكينهم كعمال وموظفين دائمين بالمشروع، دون تحايل على قوانين العمل باستغلالهم كعمالة مؤقتة، وتمسكت بضرورة إلغاء العقد الذي وصفته بالمجحف، واستبداله بعقد بديل يراعي مصلحة أهل البلد خاصة والوطن عامة، ونوهت إلى أهمية الحفاظ على الموارد والتدرج في منح الأرض وفقاً للقانون.
كما طالبوا بإيقاف مسار الترعة الحالي داخل حرم البلد، وإلزام المستثمر بزراعة المحاصيل التي يحتاجها الوطن وفي مقدمتها القمح، ومنع المستثمر من استغلال الأرض في زراعة الأعلاف التي تصدر لمواشي المملكة السعودية والإمارات، والتي من شأنها إنهاك التربة وإفقادها خواصها ومواردها المائية، بجانب إلزام المستثمر بمسؤوليته الاجتماعية في رفد المنطقة بخدمات تتناسب وحجم الاستثمار الممنوح له.
الخرطوم (كوش نيوز)
12 تعليق
مرمي الله ما بيترفع
شكرا يا شيخ و جعل الله ما قدمت في ميزان حسناتك
شيل قروشك و استثمر في دولة لا يتحكم فيها الحقد و الفوضى
مع السلامة
مفهوم الاستثمار هو لتنميه المنطقة من مدارس ومستشفيات ودور عباده وتلك مسؤليه الدولة اولا وعلي المستثمر خلق فرص عمل الي الأهالي
اما إذا كان المستثمر يجلب عمالة من خارج المنطقه ودا طبعا شي مرفوض فالزراعه لا تحتاج إلي تدريب مادام كل اهل المنطقة يمتهنون الزراعه أما ادخال التكنولوجيا الزراعيه فتلك مسؤليه الدولة في المقام الأول مطلب الأهالي بسيط ويمكن أن يتحقق أما جشع المستثمرين
واكيد طبعا السيد الراجحي استفاد من لصوص الحركة الاسلاميه بتقديم الرشاوي لهم وتم
تحديد تلك وتسهيل الإجراءات دون الاتفاق مع اهالي المنطقه وذلك شي مرفوض
ذهب الراجحي او لم يذهب فاهالي المنطقة علي
حق ما ما دام هذا مطلبهم
لا حول ولا قوة الا بالله مشروع خيرى يقدمه الشيخ لمنفعة البلد واهله وتطرده جزاك الله خيرا شيخ الراجهى على ماقدمت وتقدم
الزراعة مخاطرها كبيرة وقليل من الشركات بتستثمر في الزراعة وشركة الراجي هي اسست وزرعت اراضي شرق الغابة والدبة كانت كلها خلا
الحكومة ما قدمت شيء للراجحي غير اجرت الاراضي و95% من عمال وموظفين الشركة سودانيين
الولاية وأهالي كلهم ما عندهم قدرة يستثمرو ولا تنتجو ربع شركة الراجحي
وبعدين ما في طريقة للهمبتة ولا الاهالي بيقدرو يشترو اصول الشركة وحتى الحكومة لو اشترت المشروع حيكون فاشل زي بقية المشاريع
* تصحيح أراضي غرب الغابة والدبة
يا شيخ والله ما قصرت.
لكن نحن شعب لا يستاهل المساعدة.نحن شعب حقود. وجحود
ارحل يا شيخ إلي إثيوبيا لها شعب جميل غير حاسد ولا حقود.
نحن شعب كسول. تولع في الغيره فقط حين نري الآخر ناحج.
ارحل يا شيخ لك منا كل الود.
هل المستثمر الاجنبي مسئول عن بناء المدارس و الشفخانات للأهالي؟ أم الإهتمام بمشروعه و تشغيل الاهالي و هم بدورهم يبنون ما يريدون من مدارس و خلافه.
الشعب السوداني شعب حسود وحاقد وعمره ماحيتقدم خليكم نايمين في بعرتكم ياجعانين
هناك حقد كبير على أي مستثمر أجنبي يأتي للسودان.. وهذه ثقافة يسارية منتشرة.
لو لم نغير نظرتنا للاستثمار الأجنبي وأهميته فسوف لن نتقدم خطوة واحدة للأما وسننتقل من فقر إلى فقر ومن جهل الى جهل ومن مرض الى مرض!!!
بس حقد وحسد.الاراضي دي من زمن سيدنا ادم مازرعتوها .نحن شعب كسول وحقود للاسف الشديد…..
اخلاق السودانيين كل يوم في تدهور مريع، لا ينتجون ولا يتركوا من ينتج وجاء لرفعتهم من فقرهم وقد فعل الشيخ الراجحي جزاه الله خيراً وانتفع بمشروعه أهل المنطقة والسودان، لكن الحقد والحسد والجهل أكبر مصيبة حلت علينا في السودان. ولا يخفى أيضا الغرض السياسي الخبيث من كارهي الدين والنجاح.
السودانيين ما ينفع فيهم خير… غادر باموالك ومعداتك، اشتري دهب بس وخش بورصة مالك ومال مرميين الله.. مرمي الله ما بارفع