النيلين
سياسية

محمد عصمت يُقدم استقالته من لجنة الترشيحات بقوى التغيير ويقول: هناك مزاد مفتوح للتعيينات

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قدم القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس الحزب الاتحادي الموحّد محمد عصمت، استقالة من لجنة ترشيحات كتلة قوى الإجماع الوطني، إحدى الكتل الرئيسية المؤسسة لتحالف الحرية والتغيير.

وقال عصمت الذي يشغل رئيس لجنة الترشيحات بقوى الإجماع الوطني، إنّ أهم المعايير التي تم التوافق عليها فيما يخص اختيار القيادات العليا لمؤسسات الخدمة المدنية تم التنكر لها وإهمالها رغم أنهم قدموا المقترحات اللازمة والتي تمت إجازتها في أجهزة الحرية والتغيير.
وذكر عصمت في استقالته التي اطلع عليها (باج نيوز) إنه لن يتحمل مسؤوليته أمام الثورة والوطن.
وقال القيادي بقوى التغيير، إن المزاد بات مفتوحاً الآن لتعيين قيادات الخدمة المدنية وبطريقة دخيلة على أعرافها وتقاليدها مضيفاً أنه أمر لا يتسق “مع ما ظللنا ولمدى ثلاثة عقود نرفضه ونناهضه”
وأوضح أنه تقدم بإستقالته من لجنة ترشيحات قوى الإجماع الوطني وأخلى مسؤوليته منها.

الخرطوم: باج نيوز

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5 تعليقات

ود بندة 2019/12/12 at 4:57 ص

سفينة قحت بدأ في القرق والتفكير في الغفز منها بدأ.
اولهم الناطين منها القبطان محمد عصمت.
من بنية علي باطل فهو باطل.

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محمد عبدالرحمن 2019/12/12 at 8:23 ص

ود بندة
كتب سطر واحد وعنده في هذا السطر الواحد عدد من الأخطاء الاملائية ما يدل على أنه كوز ، ياخ أنت لا عربي لا املاء لا صمير لا أي شي ، ياخ تعليقك ده أنا بعطيك فيه (صفر) كبير، صحح.

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خالد عثمان 2019/12/12 at 11:10 ص

عبدالرحمن ….. انت علقت على تعليق ود بندة من الناحية اللغوية ولم تتطرق للمحتوى وهذا يدل على ضعف الحجة ان وجدت اصلا

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نميري زمان يا مان 2019/12/12 at 11:18 ص

قحت الي مزبلة التاريخ قريبا ان شاء الله اما الببغاءوات والعطاله ذي زولنا ده محمدعبدالرحمن مصحح الإملاء يودوهم الحصاد أو الدعم السريع ينتجوا ويعملوا شغل بدل العطالة والسهر في الفيسبوك وينفعوا ابهاتم بدل النوم والتسكع بين ستات الشاي..قووووم يا عاطل..
..واحد كوز جديد لنج

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سودانى مغبووووون 2019/12/13 at 2:03 ص

وهل تقديم الاستقالة يعفيك من المسئولية،،؟؟
والعاهات الاتعينو الفترة الماضية.. مسئولية منو؟

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