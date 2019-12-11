محمد عصمت يُقدم استقالته من لجنة الترشيحات بقوى التغيير ويقول: هناك مزاد مفتوح للتعيينات

قدم القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس الحزب الاتحادي الموحّد محمد عصمت، استقالة من لجنة ترشيحات كتلة قوى الإجماع الوطني، إحدى الكتل الرئيسية المؤسسة لتحالف الحرية والتغيير.

وقال عصمت الذي يشغل رئيس لجنة الترشيحات بقوى الإجماع الوطني، إنّ أهم المعايير التي تم التوافق عليها فيما يخص اختيار القيادات العليا لمؤسسات الخدمة المدنية تم التنكر لها وإهمالها رغم أنهم قدموا المقترحات اللازمة والتي تمت إجازتها في أجهزة الحرية والتغيير.

وذكر عصمت في استقالته التي اطلع عليها (باج نيوز) إنه لن يتحمل مسؤوليته أمام الثورة والوطن.

وقال القيادي بقوى التغيير، إن المزاد بات مفتوحاً الآن لتعيين قيادات الخدمة المدنية وبطريقة دخيلة على أعرافها وتقاليدها مضيفاً أنه أمر لا يتسق “مع ما ظللنا ولمدى ثلاثة عقود نرفضه ونناهضه”

وأوضح أنه تقدم بإستقالته من لجنة ترشيحات قوى الإجماع الوطني وأخلى مسؤوليته منها.

الخرطوم: باج نيوز