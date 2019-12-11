البرهان: توصلنا إلى مكان مقبرة شهداء (28) رمضان

كشف رئيس المجلس السيادي الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن اللجنة المعنية تمكنت من تحديد مكان مقبرة شهداء 28 رمضان التى ظلت مجهولة منذ العام 1990.
وقال البرهان خلال لقائه أسر شهداء 28 رمضان يوم “الأربعاء”، إنه سيتم التشاور بشأن نبش المقبرة أو الاكتفاء بوضع نصب تذكاري عليها بأسماء الشهداء، وأضاف “سنتشاور مع الأطباء والمختصين إن كانت هنالك استحالة لنبش الجثث أو تصنيف الشهداء” وأكد أن كل الخطوات ستتم بالتشاور مع أسر الشهداء.
ووعد البرهان خلال لقائه بأسر الشهداء بالوفاء بحقوق الشهداء كاملة، وقال إن ذلك حق يمليه الواجب وزمالة القوات المسلحة، وأكد الاستجابة الكاملة لمطالب أسر الشهداء والمحافظة على حقوق الذين أحيلوا للمعاش بذات الأسباب.
يذكر أنه بتارخ الـ “14” من الشهر الماضي أصدرت النيابة العامة في السودان قراراً، قضى بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام “28” ضابطاً من القوات المسلّحة في الرابع والعشرين من أبريل من العام 1990م، وتمّ تكليف اللجنة بتحديد الوقائع والملابسات وتحديد أين تم دفن جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
الخرطوم: باج نيوز
3 تعليقات
وبعدين ..اكتشفوا جثث ليها 30سنة مش قادرين علي اكتشاف قتلت المعتصمين في القيادة التي لم تتجاوز السنه.
أخيرا حققت الثورة أهدافها الكبرى وهي العثور على مقبرة ومنع البسملة وإباحة التعري وشرب الخمور والعربدة ودفع الأموال للخارج بلا حكم قضائي ومواصلة التسول باسم السودان وإهداء السلطة لأصغر حزبين في السودان وأسر وبيوتات من الأنظمة االقديمة مع تهميش وإقصاء الأحزاب الكبرى والتاريخية والثوار وزيادة الغلاء وسعر الصرف إلى مستوى غير مسبوق وتواصل أزمات الخبز والوقود والدواء ومعاداة الدول العربية والغربية والاتحاد الأفريقي والقوى السياسية والدينية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير.
الثورة مستمرة حتى اجتثاث كل زول يتبع للمؤتمر الوثنى وان شاء الله الحكومة تحقق كل ما يريد الشعب السودانى
الذي عذب وشرد وقتل وسرق وتقسمت بلاده فى اسوأ حكم يمر علي البلاد والعباد حكم بنى كوز الله لا عادهم
اخوان الشيطان ورغم ما ورثه الشعب من حكم السرقة والقتل ضائقة فى كل شئ اقتصاد منهار تماما وفساد فى كل شئ
واضمحلال فى الاخلاق لكن الشعب السودانى العظيم صاحب اعظم ثورة فى التاريخ الحديث علي لظلم الاستبداد
قادر علي جعل السودان دولة محترمة تراعي حقوق كل الشعب السودانى ويرجع من تانى سودان العزة والكرامة
ان شاء الله العام الجديد يكون عام خير وبركة بعد زوال حكم الطاغية