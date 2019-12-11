البرهان: توصلنا إلى مكان مقبرة شهداء (28) رمضان

كشف رئيس المجلس السيادي الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن اللجنة المعنية تمكنت من تحديد مكان مقبرة شهداء 28 رمضان التى ظلت مجهولة منذ العام 1990.

وقال البرهان خلال لقائه أسر شهداء 28 رمضان يوم “الأربعاء”، إنه سيتم التشاور بشأن نبش المقبرة أو الاكتفاء بوضع نصب تذكاري عليها بأسماء الشهداء، وأضاف “سنتشاور مع الأطباء والمختصين إن كانت هنالك استحالة لنبش الجثث أو تصنيف الشهداء” وأكد أن كل الخطوات ستتم بالتشاور مع أسر الشهداء.

ووعد البرهان خلال لقائه بأسر الشهداء بالوفاء بحقوق الشهداء كاملة، وقال إن ذلك حق يمليه الواجب وزمالة القوات المسلحة، وأكد الاستجابة الكاملة لمطالب أسر الشهداء والمحافظة على حقوق الذين أحيلوا للمعاش بذات الأسباب.

يذكر أنه بتارخ الـ “14” من الشهر الماضي أصدرت النيابة العامة في السودان قراراً، قضى بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام “28” ضابطاً من القوات المسلّحة في الرابع والعشرين من أبريل من العام 1990م، وتمّ تكليف اللجنة بتحديد الوقائع والملابسات وتحديد أين تم دفن جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.

الخرطوم: باج نيوز