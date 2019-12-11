أبوهريرة حسين يدخل في غيبوبة واسرته تستنجد بالسودانيين الشرفاء

دخل وزير الشباب والرياضة في النظام السابق المعتقل ابوهريرة حسين في غيبوبة جراء التعذيب والاهمال الطبي الذي يعانيه في معتقله.
واستنجدت اسرته بالسودانيين الشرفاء و كل المعارف والاهل للضغط لمنحه حقوقه في تلقي العلاج وطالبت بالتحقيق الفوري و القصاص ومحاسبة المتورطين في تدهور أوضاعه الصحية. وناشدت أسرته في استغاثة عاجلة دفعت بها نشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي اطلع عليها مركز النورس نيوز للخدمات الصحفية يوم الأربعاء جميع منظمات حقوق الانسان داخل وخارج السودان لتبنى قضيتهم التي وصفوها بالعادله.
الخرطوم : النورس نيوز
4 تعليقات
لا أعتقد أن أبو هريرة هذا من رموز الإنقاذ وأعتقد أنه كان طفلا صغيرا عند قيامها.
بطل كذب مافي تعذيب دا كان في زمن الكيزان
بالعكس هو من نوارات الانقاذ التي اينعت في خريف الانقاذ واثمرت في موسم المؤتمر الوطني
فهو متزوج من بنت السيده الاولي
واي حظوه تلك فالباب عنده كما قال الفيتوري مصراعه لا مثيل له من الأرض الا السحاب
سرح ومرح ورتع في و زارات المؤتمر الوطني
والان صعب عليه تقيؤ ما ادخل في جوفه
التعذيب والتنكيل بالسجناء انتم يالكيزان من ادخلتوه اما الان تحت ظل الحرية والديمقراطية فليس هناك تعذيب ولا تنكيل كل شئ بالقانون ومن ظلم واشترك مع الكيزان لازم ينال حظه من المساءلة حتى تثبت براءته وبعدين المثل بقول ياضايق حلوها ضوق مرها فخلوا ابو هريرة ده يضوق المر الكان ضايقنوا الناس عشان يعرف انهم كيف كانوا ظالمين الناس وربنا يمهل ولا يهمل .