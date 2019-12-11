أبوهريرة حسين يدخل في غيبوبة واسرته تستنجد بالسودانيين الشرفاء

دخل وزير الشباب والرياضة في النظام السابق المعتقل ابوهريرة حسين في غيبوبة جراء التعذيب والاهمال الطبي الذي يعانيه في معتقله.

واستنجدت اسرته بالسودانيين الشرفاء و كل المعارف والاهل للضغط لمنحه حقوقه في تلقي العلاج وطالبت بالتحقيق الفوري و القصاص ومحاسبة المتورطين في تدهور أوضاعه الصحية. وناشدت أسرته في استغاثة عاجلة دفعت بها نشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي اطلع عليها مركز النورس نيوز للخدمات الصحفية يوم الأربعاء جميع منظمات حقوق الانسان داخل وخارج السودان لتبنى قضيتهم التي وصفوها بالعادله.

الخرطوم : النورس نيوز