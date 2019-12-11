رئيس تحرير صحيفة السوداني “ضياء الدين بلال” يتقدم ببلاغ لدى جرائم المعلوماتية ضد الناشط السياسي (ودقلبا)

قال رئيس تحرير صحيفة السوداني “ضياء الدين بلال” يوم الأربعاء، بأنه تقدم ببلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، ضد الناشط السياسي ” هشام علي محمد علي” المعروف بـ(ودقلبا)، للإساءة إليه وإشانة سمعته باختلاق الأكاذيب، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

وتحت ( بلاغ عاجل) دون “بلال” على صفحته بفيسبوك: متخصص في الفبركة ونسج الأكاذيب، ظل يستهدفني بصورة مستمرة منذ فترة، مرة بنسبتي لجهاز الأمن الذي لم ندخل مبانيه إلا بأوامر استدعاء، أو لتغطية مؤتمرات صحفية، في آخر مرة قال الكذاب أنني طلبت مقابلته في مبنى الجهاز .. !!! ، في إشارة إلى (ودقلبا).

مضيفاً: المفارقة الغريبة والمضحكة… والحقيقة التي يسعى لتشويهها ذلك الكذوب، أنني لا أعرفه إلا كشبح اسفيري فقط.

قابلته مرة واحدة ، أثناء ذهابي إلى نيابة أمن الدولة لضمان الأخت العزيزة الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم في بلاغ مدون ضدها من قبل جهاز الأمن!

وجدته صدفة هنالك ،مقبوض عليه في ذمة اتهامات بالكذب والتلفيق!

ولأن الإساءة إلينا ليست نزهة أمنة، سيضطر هذا الكذاب الأشر، لدفع ثمن ما كتب، أمام محكمة جرائم المعلوماتية، عن يد و هو صاغر!

وما أيسر التحقق مما زعم.. في هذا المناخ .. الذي يعول عليه في استهدافنا.. !

مردفاً: عند القضاء تجتمع الخصوم وساعتئذ يقع عليه عبء الإثبات فيما إدعاه.. ويقيننا أنها أكاذيب وفبركات درج على احترافها ورمى بها الكثيرين ، دون أن يرمش له جفن ومضى في سبيله الخرب!

وشدد “بلال” قائلاً: إذا لم يعطنا القضاء حقنا سيكون لكل حادث حديث، أركز بس و أرخي جسمك وما تتجرس! (على حد قوله).

الخرطوم (كوش نيوز)