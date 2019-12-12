غندور: هذه هي حقيقة إمتلاك الوطني لميليشيات عسكرية

أكد رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور أن حزبه لا يملك أي مليشيات عسكرية. وقال غندور في صفحته الرسمية على الفيس بوك: (لا نمتلك أي مليشيات عسكرية ولم أسمع بها في يوم من الأيام. وأضاف غندور: (الآن الدولة هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء وهي الجيش والمخابرات والأمن إذا كانت هنالك أي مليشيات عسكرية تتبع لحزبنا فعليهم الكشف عنها والقبض عليهم فوراً).

وقال غندور: (أنا أنتمي للمؤتمر الوطني منذ العام 1998م، وأريد أن أصحح معلومة يخطيء البعض فيها يربطون ما بين الثلاثين من يونيو 1989م وبين حزب المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني تم انشاءه بعد قانون التوالي في الــ 1998م).

صحيفة الإنتباهة