انطلاق جلسة التفاوض المباشر بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح

عقد وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح مساء اليوم بفندق بآلم افريكا الجلسة الأولى للتفاوض المباشر حول المسار الأوسط الذي يضم ولايات النيل الأبيض، سنار، الجزيرة والخرطوم بحضور رئيس الوساطة توت قلواك.

وأوضح التوم هجو ممثل مسار الوسط في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المسار سيقدم خلال 48 ساعة رؤية مفصلة للحكومة حول قضايا الوسط ستكون شاملة لمعالجة القضايا الأساسية لوسط السودان.

وأبان هجو أن الرؤية تشمل محاور التنمية والخدمات، الإيرادات، القطاع الزراعي فضلا عن قضايا الحرب والنزوح.

ولفت هجو إلى أن المسار سيقدم عددا من المطالب على رأسها إنشاء صندوق إعمار للوسط، مراجعة قوانين الأراضي، إسقاط الديون عن المزارعين، إرجاع الممتلكات المنهوبة في مشروع الجزيرة.

وقال التوم هجو بحسب سونا – إن مخاطبة قضايا الوسط تعد انتصارا للثورة ومؤشرا قويا بأن التغيير الحقيقي قد حدث فيما يلي تحقيق مبدأ كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)