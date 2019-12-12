سخط من استغلال وزير الصناعة لطائرة رئاسية في رحلة داخلية

آثار سفر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالطائرة الرئاسية لولاية شمال دارفور جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وانتقد رواد الخطوة واعتبروها هدر لموارد الدولة التي تعاني أزمات اقتصادية.وانتقد ناشطون الخطوة وقالوا ان الطائرة الرئاسية لايستخدمها الوزراء بل الرئيس ونوابه ومساعديه في الفترة السابقة.

وقال ناشط بحسبما رصد محرر (النورس نيوز) لم يحدث حتي في عهد الإنقاذ أن سافر وزير بطائرة رئاسية في رحلة ولائية واضاف معروف أن الطائرات الرئاسية مخصصة فقط للرئيس ونوابه ومساعدوه نسبة لتكلفتها المالية الغالية التي تتجاوز اثنين مليار جنيه في الرحلة.

بينما قال اخر لم يحدث خلال ال ٥٠ سنة السابقة ان تحركت الطائرة الرئاسية لزيارة وزير اتحادي الى الولايات وأشار إلي أن تكلفة الوقود والاذونات تعادل مليارات الجنيهات.وأشار اخر إلي أن الوزراء دائما مايركبون الدرجة السياحية خلال رحلاتهم الداخلية.وكان وزير الصناعة قد وصل حاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر يوم الأربعاء مستغلا طائرة تتبع لرئاسة الجمهورية.

الخرطوم : النورس نيوز