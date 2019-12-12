طرد مدني عباس مدني من الفاشر

ذهب للفاشر صباح الخميس بطائرة رئاسية وكان في إستقباله والي الولاية والهدف من زيارته الإحتفال بالذكري الاولي للثورة من المفترض ان يبدأ الاحتفالات الخميس الثامنة مساءا ويمتد حتي صباح ومساء غداً الجمعة ، وهناك عدد من البصات وصلت عند بوابة مدينة الفاشر تحمل شباب المقاومة ، فهتف إهالي الفاشر وخصوصاً ضحايا احداث طويلة وحاصروا منزل الوالي بهتافات معادية ضد الحرية والتغيير وعدد اخر تجمهروا إمام إمانة الحكومة بالولاية وشارع المطار رافضين إقامة الاحتفال بالفاشر ،.
الوالي نصح مدني عباس بإلغاء الاحتفال والعودة للخرطوم وقد تم إلالغاء وعاد مدني بطائرة رئاسية من الفاشر ولم يمضي ساعة ونصف وعاد شباب المقاومة بالبصات والفاشر لم ترحب بهم وطرشق الحفل . ناس بتموت وناس تحتفل وتغني وترقص ؟؟؟
✍ الصحفي إبراهيم بقال سراج
الخميس ١٢ ديسمبر 2019 م
1 تعليق
ابراهيم بقال سراج يكتب بدافع
ربما ممغوص لانه لم يكمل بناء عماره خاصة به
ربما ممغوص على وظيفة مرموقة ضاعت عليه بفعل الثورة
ربما قفلت منه الثورة بلف كان يسرق منه
ربما صادرت او ستصادر حكومة الثورة املاك قام بنهبها
والا ما هو دافعه للكذب المفضوح مدنى عباس لديه جوله خاطب خلالها فعاليات ولم يرجع إلى الخرطوم مطرودا كما يدعى هذا كذبا وافكا
يقول هذا الكوز ناس بتموت وناس بتحتفل وترقص اتقى الله ولو لحظة واحدة ياهذا فالمخلوع رئيسك وانتم معه ترقصون على جماجم الشهداء واخرها رقيصكم بمنطقة الكريدة وكتائبكم تقتل فى الثوار قتل ممنهج انه ديدن بنى كوز فهم لا يستحون ولهم ذاكرة خربه فهم ينسون ما فعلوه قبل لحظات وانت تعلم ان اولوية الثورة السلام وحقن الدماء يامن خضتم حتى الركب فى بحار من دماء هذا الشعب فمجازركم لا تحصى ولا تعد اباداتكم الجماعية للشعب وصفتكم بانكم ارتقيتم الى مجرمى حروب بنى كوز موتو بغيظكم لقد قبركم الشعب وانتم احياء فلن تعودوا للحياة مرة أخرى