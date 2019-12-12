طرد مدني عباس مدني من الفاشر

ذهب للفاشر صباح الخميس بطائرة رئاسية وكان في إستقباله والي الولاية والهدف من زيارته الإحتفال بالذكري الاولي للثورة من المفترض ان يبدأ الاحتفالات الخميس الثامنة مساءا ويمتد حتي صباح ومساء غداً الجمعة ، وهناك عدد من البصات وصلت عند بوابة مدينة الفاشر تحمل شباب المقاومة ، فهتف إهالي الفاشر وخصوصاً ضحايا احداث طويلة وحاصروا منزل الوالي بهتافات معادية ضد الحرية والتغيير وعدد اخر تجمهروا إمام إمانة الحكومة بالولاية وشارع المطار رافضين إقامة الاحتفال بالفاشر ،.

الوالي نصح مدني عباس بإلغاء الاحتفال والعودة للخرطوم وقد تم إلالغاء وعاد مدني بطائرة رئاسية من الفاشر ولم يمضي ساعة ونصف وعاد شباب المقاومة بالبصات والفاشر لم ترحب بهم وطرشق الحفل . ناس بتموت وناس تحتفل وتغني وترقص ؟؟؟

✍ الصحفي إبراهيم بقال سراج

الخميس ١٢ ديسمبر 2019 م