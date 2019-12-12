النيلين
سياسية

الميرغني يجدد الدعوة لوفاق ومصالحة شاملة

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دعا مولانا محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إلى وفاق وطني شامل يجنب البلاد التمزق والفرقة والشتات .

وقال في بيان حصلت (سونا) على نسخة منه انني ادعوا الى مصالحة وطنية لا تضيع معها الحقوق ولا يفلت من عدالتها ظالم، مصالحة تكتب في صحائف هذا الجيل.

واضاف البيان حان الوقت ليضع الشعب مصالح البلاد فوق كل اعتبار، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة عصيبة تستوجب توحيد الصفوف وفتح المنابر للنقاش الصحي والهادي وفتح المنافذ للتسامي فوق الصغائر ونبذ الإقصاء والكراهية.

الخرطوم 12-12-2019م (سونا)

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1 تعليق

حر الراي 2019/12/13 at 3:50 ص

يا سلام عليك يا زعيم
الكبير كبير
والصغير صغير ولو طالت سيارته
كلام كبار لا يفهمه الصغار
لا يفهمه ال الكاس
لا يفهمه ال الدجل والشعوذه والعمالة
الا ضحي بعد بعد غدا

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