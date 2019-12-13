دقلو يرأس اجتماع قيادات الجبهة الثوريةوالحرية والتغيير

رأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمقر إقامته بجوبا اجتماعا ضم قيادات من الجبهة الثورية وقوي اعلان الحرية والتغيير.

وأوضح محمد داؤود بنداك عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية رئيس حركة كوش السودانية في تصريح أن الاجتماع جاء بمبادرة كريمة من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي وتناول القضايا الخلافية بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير.

وقال إن النقاط الخلافية شملت آلية اتخاذ القرار في الحرية والتغيير وشروع الحرية والتغيير في تعيين الولاة وتحديد سقف زمني لتكوين المجلس التشريعي الأمر الذي يتعارض مع اتفاق اعلان المبادئ الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي بجوبا.

ووصف داؤود اللقاء بأنه كان ناجحا وبناءا تناول القضايا بوضوح وشفافية.

يذكر أن الاجتماع ضم من قيادات الجبهة الثورية مالك عقار واركو مناوي والتوم هجو ومحمد داؤود بنداك ومن الحرية والتغيير عضوا المجلس السيادي محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وإبراهيم الشيخ.

سونا

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