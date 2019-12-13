برئاسة حمدوك اجتماعاً إستثنائياً للحكومة بخصوص الموازنة

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك خصص للتداول حول موازنة العام 2020م والتي قدم أهم ملامحها وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي الذي أوضح أنها جاءت مستهدية بشعار ثورة ديسمبر المجيدة( حريه سلام وعداله والثورة خيار الشعب).

من جانبه ركز مجلس الوزراء من خلال النقاشات على ضرورة زيادة المخصصات للقطاعات الخدمية من صحة وتعليم وبيئة . هذا وقد تعرضت الموازنة للمخاطر الماثلة في الاقتصاد وتركة النظام البائد والتي شملت انكماش الاقتصاد وعطالة الشباب وارتفاع تكلفة المعيشة وتدني الخدمات وكلفة الدعم السلعي واختلال التوازن المالي وصعوبة السيطرة على التضخم وتدهور سعر الصرف والعجز الهيكلي في الميزان التجارى والديون الخارجية.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية موازنة 2020م باعتبارها موازنة مصيرية لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي وللحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة ووجه بضرورة أن يكون إعداد الموازنة حواراً مجتمعياً وفعلاً جماهيرياً وإعلامياً تعبوياً لحشد التأييد الشعبي لها ولحاضنها السياسي المتمثل في قوى الحرية والتغيير والشراكة البناءة بين مكونات السلطة الانتقالية ولمشروع السلام مع حركات الكفاح المسلح السودانية.

وجاءت موازنة 2020م كتجسيد برامجي لمشروع اقتصادي نهضوي للثورة يستند على العقد الاجتماعي المنشود والذي يهدف إلى بناء وتعزيز السلام والإصلاح المؤسسي وتثبيت الإقتصاد الكلى والانتقال المتدرج من الدعم السلعي الى تمكين المواطن مباشرة تحقيق نمو معدل يتراوح بين (3-4%).

سونا

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