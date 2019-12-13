الجيش السوداني يعلن عن وقوفه على مسافة واحدة من أشكال التعبير عشية مليونية الزحف الأخضر ويهيب بتوخي الحذر

في تعميم صحفي للجيش السوداني، اعلن الناطق باسمه العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، على وقوف القوات المسلحة السودانية، على مسافة واحدة من أشكال تعبير وممارسة الشعب السوداني للديموقراطية والحرية.

وجاء في التعميم، إلي جماهير شعبنا الأوفياء

تجدد القوات المسلحة العهد بحماية مكتسبات الشعب السودانى وثورته المجيدة وتحي المواطنين في ذكراها الأولى وتترحم على أروح شهدائها عسكريين ومدنيين وتؤكد قواتكم المسلحة على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة وتهيب بالمواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامنا مع الاعلان غدا من بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها.

وننوه إلي أنه تم إغلاق كافة الطرق المؤدية الى مقر القيادة العامة يوم غدا السبت ويمتد الاغلاق على طول شارع الطابية و جميع الطرق الفرعية المؤدية اليه ، ستظل القوات المسلحة حارسا امينا لتطلعات الشعب السودانى وعلى مسافة واحدة من أشكال تعبيره وممارسته للديموقراطية والحرية.

ويأتي هذا البيان على خلفية دعوة جهات محسوبة للتيار الاسلامي لمليونية باسم “الزحف الأخضر” صبيحة السبت إلى القصر الجمهوري، لتقديمها لعدة مطالب أهمها تحسين المعيشة، وحرية الاعلام واستقلالية القضاء والنيابة العامة، وحيادية أجهزة الدولة.

الخرطوم (كوش نيوز)



