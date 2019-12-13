كمال عبد القادر: أطلقوا سراحي عندما لم يجدوا في تاريخي ( لا شق لا طق)

كشف وكيل وزارة الصحة الأسبق كمال عبد القادر الذى تم اعتقاله عقب سقوط نظام الإنقاذ، أن النيابة أفرجت عنه بعد أن تم التحقيق معه في كل القضايا المشتبه فيها وخضع كذلك لفحص الذمة المالية.

وقال عبد القادر ل” باج نيوز” إن فحص الذمة المالية كانت نتيجته ” الحمد لله لا شق لا طق”.

وأضاف عبد القادر إنه يتوجب على كل شخص تولى منصباً بحكومة الإنقاذ أن يتقدم للنيابة ويطلب فحص ذمته المالية لإبراء ساحته، وتابع: “بما أن هنالك إشتباه بالفساد في كل من عمِل بفترة حكومة الانقاذ يجب على كل من يثق في براءة ذمته أن يقدم إقراراً للنيابة للتأكد.

وشدد كمال على أنه يتوجب على الجميع أن يتقدموا للنيابات لفحص ذممهم المالية، وقال “إذا كان الإنسان واثق من نفسه فليذهب إلى النيابة ويطلب فحص ذمته المالية ويقدم إقرار ذمة وهذا من شأنه يزيل اللبس والشكوك حول أي شخص”.

وأكد أنه حينما تم تعينه وكيلاً للصحة قدم إقرار ذمة مالية، وأشار إلى أن خطوته تلك لم تكن ضرورة أو أولوية للحكومة ولم تجد إهتمام من أحد.

الخرطوم: باج نيوز

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