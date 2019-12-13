كمال عبد القادر: أطلقوا سراحي عندما لم يجدوا في تاريخي ( لا شق لا طق)

كشف وكيل وزارة الصحة الأسبق كمال عبد القادر الذى تم اعتقاله عقب سقوط نظام الإنقاذ، أن النيابة أفرجت عنه بعد أن تم التحقيق معه في كل القضايا المشتبه فيها وخضع كذلك لفحص الذمة المالية.
وقال عبد القادر ل” باج نيوز” إن فحص الذمة المالية كانت نتيجته ” الحمد لله لا شق لا طق”.
وأضاف عبد القادر إنه يتوجب على كل شخص تولى منصباً بحكومة الإنقاذ أن يتقدم للنيابة ويطلب فحص ذمته المالية لإبراء ساحته، وتابع: “بما أن هنالك إشتباه بالفساد في كل من عمِل بفترة حكومة الانقاذ يجب على كل من يثق في براءة ذمته أن يقدم إقراراً للنيابة للتأكد.
وشدد كمال على أنه يتوجب على الجميع أن يتقدموا للنيابات لفحص ذممهم المالية، وقال “إذا كان الإنسان واثق من نفسه فليذهب إلى النيابة ويطلب فحص ذمته المالية ويقدم إقرار ذمة وهذا من شأنه يزيل اللبس والشكوك حول أي شخص”.
وأكد أنه حينما تم تعينه وكيلاً للصحة قدم إقرار ذمة مالية، وأشار إلى أن خطوته تلك لم تكن ضرورة أو أولوية للحكومة ولم تجد إهتمام من أحد.
الخرطوم: باج نيوز
1 تعليق
طالما أطلقوا سراحك بعد (الجرسة) الغريبة التي أبديتها والعويل والبكاء وبعد التمارض والإنهيار العصبي والحالة النفسية التي قمت بإظهارها في المعتقل ولم تثبت كالرجال أبداً ،
فيجب عليك أن تمسك خشمك وتلبد وتقعد بعيد بدون تصريحات شق وطق، لأن هناك شقوق وطقوق عديدة لو إلتفت عليك ستعيدك لكوبر ولن تنفعك جرستك ولا الإنهيار العصبي مرة أخرى.
بعض الشقوق لو أردت فهناك الثراء والفساد من مدينة البشير الطبية وعلاقتك وإستثمارك مع أخوان الرئيس فيها وإستغلالها لإدخال ما تريدون من غير جمارك.
وبالطبع فتواجدك اليومي في جلسات الإستثمار اليومية مع إخوان البشير في صالونه في بيت الضيافة لم تكن لتتهيأ لك لولا المصالح المشتركة.
وبعض الطقوق قضية المحاليل الفاسدة أبان عملك كوكيل لوزارة الصحة وحماية البشير لك من السجن والمحاكمة.
إلزم بيتك أو قصرك الذي لم تساءل حوله وأمسك عليك لسانك.