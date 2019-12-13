السودان: قرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات

اصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الاموال قرارا الجمعة بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشاة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م، وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المهنيه المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنيه لسنة 2004م،وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المنشاة بموجب قانون اصحاب العمل لسنة 1992م،ونص القرار علي حجز العقارات المسجله باسماء النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل ، وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجله باسم النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل ويحظر التصرف فيها

كما نص القرار علي تعيين لجان تسيير تختص بالاتي :-

تسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل وتصريف اعمالها الضروريه

تمثيل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين

الاعداد للجمعيه العموميه للنقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل

مراجعه النظم الاساسيه واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية

واستقلالية العمل النقابي

مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان

هذا يشمل القرار النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بكافة مستوياتها.

الخرطوم 13 – 12 – 2019 ( سونا )

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