السودان: قرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات

اصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الاموال قرارا الجمعة بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشاة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م، وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المهنيه المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنيه لسنة 2004م،وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المنشاة بموجب قانون اصحاب العمل لسنة 1992م،ونص القرار علي حجز العقارات المسجله باسماء النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل ، وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجله باسم النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل ويحظر التصرف فيها
كما نص القرار علي تعيين لجان تسيير تختص بالاتي :-
تسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل وتصريف اعمالها الضروريه
تمثيل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين
الاعداد للجمعيه العموميه للنقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل
مراجعه النظم الاساسيه واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية
واستقلالية العمل النقابي
مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان
هذا يشمل القرار النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بكافة مستوياتها.
الخرطوم 13 – 12 – 2019 ( سونا )
2 تعليقان
#كما نص القرار علي تعيين لجان تسيير#
اوعي بس تكون شيوعيه
عشان ما الناس تقول ياسر العطا قريب هاشم العطا شيوعي…..
بعدين النقابات دي حليتوها في البدايه واتزنقتوا ايام الإضراب رجعتوها وشالت ليكم الشيله في أصعب الأوقات ما حرام الان ترموها عضم…..ده ما شغل ناس امينه …..والله لانتبع لجهه سياسيه لكن لا نرضي الظلم…..بعدين انتم حكومه تعتبر انتقالية وفي العرف الدولي غير شرعية كيف تشرعون وتحلون وتضربون وووووو…كنا سنفرح والخير ربما صب علينا لو كانت الحكومه كفاءات وطنيه مستقله….الان بدات اشك في الجميع يساري علماني شيوعي..الا اذا ثبت العكس…..
الانتخابات هي الحل
يا اخونا
الناس دي من ما جو عسكري علي مدني
ما شفنا ليهم شغل الا حل… أعفي.. اقلب….
المواطن ده وين من اهتماماتكم
كرهتونا البلاد…
السوق نار الاسعار نار وكل يوم زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف زياده ف
حسوووووووا بالمواطن
هو الجابكم وهو الحاشيلكم