عبدالحي يوسف: (سنبقى باذن الله ولن يخوفونا بسجن أو غرامة)

شن امام وخطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبدالحي يوسف هجوما عنيفا على قيادات الحكومة الانتقالية على خلفية شروعهم في سن قانون قال إنه يهدف لاسكات الدعاة، وقلل من تلك الخطوة، وقال عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة أمس : هؤلاء يريدون ارهابنا وتخويفنا ولكنني اقول لهم انتم هباء ولستم بشيء وسنبقى صادعين بحول الله بكلمة الحق وسنبقى قائلين بان الشيوعية كفر بالله العظيم ، واذا كان الجمهوريين من كان منهم يؤمن بمعتقدات زعيمهم محمود محمد طه وقد قامت عليه الحجة واصر على قوله فهو كافر بالله العظيم ، وأردف سنبقى نردد بأن للايمان شروطا من اخلى بها ليس من اهل الايمان، و سنبقى باذن الله ولن يخوفونا بسجن او غرامة، و هؤلاء الذين وصلوا للحكم فى غفلة من الزمن يريدون ان ينشروا باطلهم ويروجوا افكهم وان يضلوا عباد الله في غفلة من الناس وفي الوقت نفسه يريدون اسكات كل صوت يدعو لله ببصيرة.

وانتقد يوسف مطالب قيادي شيوعي لم يسمه ، وذكر قبل يومين يخرج شيوعي احمر يقول يجب اسكات صوت المساجد وألا تذاع الصلوات بمكبرات الصوت لانها تسبب ازعاج للناس ، وفي تعليقه على خلو خطب الجمعة من السياسة بحجة أنها تثير الفتنة قال عبد الحي ( هم يريدون اسكات كل صوت يقول ربي الله وتساءل من يقوم بالفتنة أهو الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ام هو الذى يخرج على الناس بكل مصيبة تقض مضاجعهم).

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة



