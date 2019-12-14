مناوي: الثورة لم تكتمل بعد وجاهزون لجولة مفاوضات حاسمة

دعا رئيس حركة تحرير السوداني القائد مني أركو مناوي، الحكومة بشقيها العسكري والتنفيذي إلى التحرك السريع لإكمال الثورة.

وقال مناوي لمصادر أمس، إن الثورة لم تكتمل بعد وعلى مجلسي السيادة والوزراء التحرك السريع لإكمالها، وأضاف بأنها لم تكتمل بعد ولن تكتمل إلا بعد أن يكتمل السلام والاستقرار الدائم، وأوضح مناوي أن ما يجري من تفاوض الآن حول المسارات الأخرى بخلاف مسار دارفور الذي تم تأخيره لحين حسم القضايا الإدارية واللوجستية. وتوقع أن تتم الدعوة للتفاوض حوله في أي وقت بعد اكتمال الوفود.

وقال مناوي بحسب صحيفة الصيحة: “نتمنى أن تكون هذه الجولة هي الحاسمة والنهائية، ويجب على كل الذين يحملون هم السودان العمل على تحقيق السلام الشامل والدائم”، وأكد أنهم على استعداد لأن تكون الجولة حاسمة ونهائية.

الخرطوم (كوش نيوز)



