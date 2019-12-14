3 مليار دولار استثمارات زراعية نهر النيل

بلغ جملة الراسمال المستثمر من قبل( واحد وعشرون دولة عربية )فى القطاع الزراعى بولاية نهر النيل فى مساحة اثنين مليون فدان اكثر من ثلاثة مليار دولار

وقال الاستاذ معنصم الطاهر رئيس دائرة الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية فى تصريح (لسونا ) ان الولاية حريصة على تحقيق الامن الغذائى للاهالى وتصدير الفائض للخارج والولاية وولايات الجوار

وابان أن أهم فرص الاستثمار الزراعي تتمثل في زراعة القمح والحبوب الغذائية وزراعة الأعلاف والفواكه بالإضافة إلى زراعة التمور والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية المساندة والمسالخ والصناعات الغذائية.

واكد ان الاستثمار فى القطاعى الصناعى بنهر النيل هدف ولائى و قومى لتنفيذ البرامج التنموية فى مجالات الصناعة

واشار الى فرص الاستثمار بالقطاع الصناعى والمتمثلة فى تشجيع مدن ومجمعات صناعية وتشجيع الصناعات التحويلية وقيام صناعة مواد البناء

سونا



