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الداخلية السودانية تصدر بيانا صحفيا حول تجمعات حشود السبت

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الشرطة السودانية

اصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الحشود الاحتجاجية التي تجمعت في وسط الخرطوم صباح ونهار السبت واشارت لحدوث مناوشات واحتكاكات اثناء الحراك الا انه لم تقع اصابات حتى لحظة تفرق الحشد، وفيما يلي نص البيان بحسب وكالة السودان للأنباء:

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة
المكتب الصحفي

تعميم صحفي ..

شهدت ولاية الخرطوم تجمعات وحشود خلال صباح ونهار يوم السبت الموافق 14/12/2019 حيث وصلت التجمعات الى شارع الجامعة قبالة القصر الجمهوري .

وقامت قوات الشرطة والقوات النظامية الاخرى بواجبها القانوني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة منذ الصباح الباكر وحتى لحظة انتهاء التجمعات وبموقع غير بعيد عن مسار الحراك حدثت مناوشات واحتكاكات وقامت قوات الشرطة باحتواء الموقف ولم تسجل مضابط الشرطة اي بلاغات جنائية.

المكتب الصحفي للشرطة.


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1 تعليق

محمود 2019/12/15 at 12:12 ص

درس ديمقراطي ناجح للحكومة المؤقتة والمعارضة المؤقتة.

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