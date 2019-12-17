عقب عودته من تشاد: د. حمدوك يؤكد أن الزيارة أدت غرضها،،،،،

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك متانة العلاقات السودانية التشادية، مشيراً إلى أهمية تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي بمطار حسن جاموس الدولي بإنجمينا إن زيارته والوفد المرافق له لجمهورية تشاد كانت ناجحة بكل المقاييس وأنها قد أدت غرضها، حيث أتاحت لهم فرصة للحوار الجاد والمثمر مع الحكومة التشادية ومناقشة عدداً من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية.

وقدم د.حمدوك الشكر لدولة تشاد حكومة وشعباً على الترحيب وحسن الضيافة والاستقبال، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون المشترك مع تشاد

هذا وقد عاد رئيس مجلس الوزراء للبلاد اليوم بعد زيارة رسمية للعاصمة التشادية انجمينا استغرقت يومين اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التشادي ادريس ديبي فضلاً عن لقائه الجالية السودانية بتشاد، فيما أجرى الوفد الوزاري المرافق لسيادته لقاءً مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال وجمعية الصداقة البرلمانية التشادية .

الخرطوم 17-12-2019 (سونا)