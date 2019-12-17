فيديو: تراجي مصطفى تتهم (قحت) بمحاولة اغتيالها كناشطة سياسية بعد جدل الزحف الأخضر

اتهمت الناشطة السياسية تراجي مصطفى قوى الحرية والتغيير بأنها تقف خلف محاولات اغتيالها كشخصية سياسية موضحة بأن ذلك بسبب معرفتهم بأنها تستطيع مقارعة خطابهم السياسي وتفكيكه.

وجاء رد تراجي عن سؤال حول من يقف خلف اغتيال شخصيتها حيث قالت:(الحرية والتغيير لأنها تعلم بأن تراجي تملك معاول من حديد لتفكيك كل خطابهم السياسي البائس).

الخرطوم (كوش نيوز)