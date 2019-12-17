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فيديو: تراجي مصطفى تتهم (قحت) بمحاولة اغتيالها كناشطة سياسية بعد جدل الزحف الأخضر

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اتهمت الناشطة السياسية تراجي مصطفى قوى الحرية والتغيير بأنها تقف خلف محاولات اغتيالها كشخصية سياسية موضحة بأن ذلك بسبب معرفتهم بأنها تستطيع مقارعة خطابهم السياسي وتفكيكه.

وجاء رد تراجي عن سؤال حول من يقف خلف اغتيال شخصيتها حيث قالت:(الحرية والتغيير لأنها تعلم بأن تراجي تملك معاول من حديد لتفكيك كل خطابهم السياسي البائس).

الخرطوم (كوش نيوز)

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3 تعليقات

عبدالوهاب البوب 2019/12/18 at 5:45 ص

ههها
الشرموطه فقدت البوصله…
مصير كل منافق متسلق…
هضربه بس

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ود عازة 2019/12/18 at 7:17 ص

البجمع حسين خوجلي وتراجي مصطفي شنو ؟ ما شتمتيه لم وصلتي صلبه

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الباشا 2019/12/18 at 1:34 م

هذا ليس زمان المتسلقين والطفابيع …. شي مؤسف ان تقارن مثل هذا السطحية نفسها بناس قوى الحرية والتغيير. طبعا كانت داير ه ليها منصب . مسكينة وساذجة .

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