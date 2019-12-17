طالع كيف ستتضاعف فاتورة الكهرباء وتزيد التكلفة بقرار الوزير بتحويل كهرباء المساجد من التجاري إلى السكني

توقع مدراء ادارات سابقون بشركة توزيع الكهرباء، زيادة في تعرفة كهرباء المساجد والكنائس حال تنفيذ قرار وزير الطاقة والتعدين بتحويل فاتورة كهرباء المساجد والكنائس للقطاع السكني ،وقالوا ان القرار سيزيد من فاتورة استهلاك المساجد بعكس مايروج له، بحسب ما نقلت (كوش نيوز)

وذكر المدراء السابقون أن قرار الوزير بني على افتراض خاطئ وهو ان المساجد تتم بمحاسبتها حسب القطاع التجاري، وهو ليس صحيحا ،واكدوا ان المساجد مصنفة في قطاع اسمه ( الخدمات الموحد)، وفيه المساجد والمستشفيات والمدارس، وتتم المحاسبة فيه بسعر 33 قرش للكيلوواط/ ساعة بغض النظر عن حجم الاستهلاك، بينما ان فاتورة القطاع السكني تتدرج مع ارتفاع الاستهلاك، لتصل إلى 52 قرش للكيلواط/ ساعة بعد ال 600 كيلواط، ثم 85 قرش بعد ال 800 كيلواط، و165 بعد ال 1500 كيلواط/ساعة.

واضاف المهندسون ان معظم المساجد تستهلك اكثر من 600 كيلواط/ساعة في الشهر. وللمقارنة فإن المسجد الذي يستهلك 1500 كيلواط/ساعة في الشهر كان يدفع 495 جنيه، ستصبح فاتورته بعد قرار الوزير 845 جنيه.

وكان وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم قد وجه بتحويل كهرباء دور العبادة من القطاع التجاري إلى القطاع السكني وذلك استجابة لطلب وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وأصدر يوم الاثنين الماضي قرارًا يتيح لدور العبادة (المساجد والكنائس) في جميع أنحاء البلاد أن تمنح الكهرباء وفق مميزات القطاع السكني بدلًا من القطاع التجاري الذي كان سائدًا في العهد السابق،

الخرطوم (كوش نيوز)