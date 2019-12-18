النيلين
سياسية

تصريحات مثيرة لغندور عن الرئيس المعزول

2

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أن الرئيس المعزول عمر البشير كان رئيساً منتخباً بواسطة الشعب. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (عمر البشير كان رئيساً منتخباً بواسطة الشعب، وقد نال من الأصوات ما هو معروف قرابة 6 مليون صوتاً، في انتخابات مراقبة ومتابعة من الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، هذا لا يعني رأي أن هنالك شخص حكم 30 عاماً، هذا أمر آخر).

صحيفة الإنتباهة

شارك الموضوع :

2 تعليقان

الزعيم 2019/12/18 at 12:30 م

البشير يعتبر بالقانون الدولي
الرئيس الشرعي

رد
Ahmed elnahwi 2019/12/18 at 4:38 م

كلام ليس له أي قيمه . فالنفرض أن البشير ما زال حاكما للسودان هل هذا يعني انو معصوم من الجرايم التي ارتكبها؟؟؟؟

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.