تصريحات مثيرة لغندور عن الرئيس المعزول

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أن الرئيس المعزول عمر البشير كان رئيساً منتخباً بواسطة الشعب. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (عمر البشير كان رئيساً منتخباً بواسطة الشعب، وقد نال من الأصوات ما هو معروف قرابة 6 مليون صوتاً، في انتخابات مراقبة ومتابعة من الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، هذا لا يعني رأي أن هنالك شخص حكم 30 عاماً، هذا أمر آخر).

صحيفة الإنتباهة