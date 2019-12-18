اتحاد العمال يتجه للإضراب الشامل احتجاجاً على قرار الحل

يعتزم اتحاد عمال السودان الدخول في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على قرارات لجنة إزالة (التمكين) ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخاصة بحل النقابات والاتحادات كافة في وقت رفض فيه اتحاد العمال قرار بنك السودان المركزي بحجز أرصدة تلك الكيانات. وبدأت قوات من الشرطة أمس إجراءات لإخلاء النقابات والاتحادات تمهيدا لاستلامها وشملت عددا من الاتحادات بينها أصحاب العمل واتحاد المعلمين الى جانب اتحاد الصحفيين .

وأعلن الاتحاد العام لعمال السودان عن تكوين جسم تنسيقي موحد لمناهضة قرار حل النقابات، مناشدا كل القواعد العمالية بالاصطفاف خلف الكيان العريض وفروعه بالولايات والترتيب المحكم لتنفيذ الإضراب العمالي والعصيان المدني الشامل خلال الفترة المقبلة .

وأكد أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان المحلول خيري النور لـ (السوداني ) رفض الاتحاد للتدخل الحكومي في عمل النقابات واصفا إياه بغير الصحيح، وتابع: هناك اتفاقيات دولية صادق عليها السودان تنص على عدم التدخل الحكومي فى عمل النقابات. نافيا تسلمهم قانون حل النقابات رسميا من الجهات المعنية الى جانب عدم إخطارهم ايضا بقرار حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية. وقال إن أي تدخل إداري في النقابات يضر بعملها مشيرا الى ان القرار معيب وغير قانوني، مؤكدا ان تلك القرارات تنعكس سلبا على العاملين خاصة وان هناك التزامات قائمة وإجراءات للبيع بالأقساط للكثير من العاملين الى جانب المرتبات والالتزامات الأخرى، مؤكدا أن كل الخيارات ستكون أمامهم مفتوحة وفقاً للقانون.

وكان اتحاد عمال السودان أعلن عن تكوين جسم موحد باسم الجبهة التنسيقية للنقابات والاتحادات المهنية الشرعية بالمركز والولايات لمناهضة قرار حل النقابات والاتحادات المهنية، وأعلن الاتحاد عدم التسليم لأية جهة غير منتخبة انتخاباً شرعياً من قواعد العمال والاستمرار في التواصل مع المنظمات النقابية والمنظمات المعنية بالعمل.

وفي السياق ذي صلة قرر بنك السودان المركزي حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل التي صدر قرار بحلها مؤخرا في إطار تفكيك أجهزة النظام البائد وبموجب القرار لا تستطيع تلك النقابات والاتحادات التصرف في الأرصدة والأموال بما فيها مرتبات العاملين والمصاريف التسييرية إلى جانب عدم إنفاذ كل الالتزامات القائمة بينها والجهات الأخرى.

الخرطوم : الطيب علي

صحيفة الجريدة