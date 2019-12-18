البرهان يشيد بالدور الطليعي للقوات المسلحة

-أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، بالدور الريادي والطليعي الذي تقوم به القوات المسلحة، وتاريخها المتميز بالبطولات والتضحيات والاحترافية، مثمنا الدور الكبير الذي تضطلع به أكاديمية نميري العسكرية في التدريب على إدارة الأزمات ووضع الاستراتيجيات والمساعدة في صنع القرار.

جاء ذلك لدى حضوره حفل تخريج دورتي الدفاع رقم (31) والحرب رقم (19) بأكاديمية نميري العسكرية العليا بحضور اللواء بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان .

وقال أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تعمل فى تناغم تام وتؤدى أدورها على مدار الساعة في صبر ونكران ذات لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون حتى ينعم المواطن بالأمن ويتفرغ للإنتاج.

وحيا البرهان الدور الإقليمي الذي تلعبه القوات المسلحة على الصعيد الإقليمي العربي والإفريقي، مشيرا إلى مشاركتها ضمن فعاليات الاتحاد الإفريقي العسكرية والنشاطات التدريبية الإقليمية والعالمية وفقاً للبروتوكولات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وجدد البرهان حرص الحكومة والقوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل والذي وصفه بالقضية المفصلية، داعيا فرقاء العملية السياسية وحركات الكفاح المسلح لاغتنام الفرصة التاريخية والوصول لحلول للمشكلات التي قامت من أجلها الحروب بما يرضي الأطراف في إطار سودان جديد ديمقراطي موحد يحترم التنوع والتباين حتى يجد الجميع أنفسهم شركاء في بناء ونهضة الوطن.

سونا