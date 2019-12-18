الناطق الرسمي بإسم السيادي ينفي شائعة تعيين عمر زين العابدين وكمال عبدالمعورف

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وبعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً منسوباً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتعيينه عدداً من الشخصيات العسكرية في موقعَين متخلفَين.

هذا الخبر غير صحيح، إذ لا توجد هيئة بمسمى “مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية الوطنية”، وأيضاً لم يتم تعيين مدير جديد لشركة زادنا.

نناشد المواقع الإخبارية تحرّي الدقة، وأخذ الأخبار من مصادرها، وعدم الانجرار وراء الشائعات مجهولة المصدر، التي يعمد ناشروها إلى بثِّ الإحباط في النفوس.

محمد الفكي سليمان

الناطق الرسمي بإسم السيادي