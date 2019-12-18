الرزيقي يعلن عن وصول وفد دولي لمناهضة قرار حل اتحاد الصحفيين السودانيين

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين المحلول الصادق الرزيقي تصعيدهم لخطواتهم من أجل إلغاء القرار بحل الاتحاد واستلام داره من قبل السلطات وكشف عن وقفة احتجاجية ينظمها الاتحاد السبت المقبل امام داره وأكد الطعن في القرار لدي المحكمة الإدارية بجانب مخاطبة المجلس السيادي واللجنة التي أصدرت القرار باعتبار أن الاتحاد منتخب ولايحق لأي جهة إبعاده بهذه الصورة.
وأوضح الرزيقي أن دار الصحفيين ليست مكاتب وإنما دار يلتقي فيها الصحفيين لمتابعة مصالحهم في الخدمات المقدمة من تأمين صحي واسكان بجانب السيارات التي بدأ التقديم لها من قبل القاعدة الصحفية وأوضح أن مفاتيح الاتحاد لاتزال بحوزتهم وان السلطات منعت الصحفيين من الدخول لدارهم.
وأعلن الرزيقي في تصريح (للنورس نيوز) عن وصول ممثلين لاتحادات الصحفيين بعدد من دول أوربا وأفريقيا واسيا للتضامن مع زملائهم السودانيين رفضا لقرار حل الاتحاد وأشار لتواصل بينهم ونظرائهم في روسيا والصين وجميع الدول العربية التي أعلنوا عن رفضهم للخطوة وكشف عن وصول وفد من اتحاد الصحفين والعمال الدولي للبلاد للاحتجاج لدي السلطات علي القرار واعلن عن اعتزام النقابات النظيرة في أفريقيا تنغيذ وقفات احتجاجية أمام البعثات السودانية خلال الايام المقبلة.وأشار الرزيقي إلي عقدهم إجتماع الاتحاد الدوري اليوم الأربعاء امام دار الاتحاد وأضاف استعرضنا القرار وابلغنا المكتب التنفيذي بالخطوات المزمع تنفيذها في مقبل الأيام.
الخرطوم : النورس نيوز
4 تعليقات
رئيس جمهورية بنى كوز الكاذب الارزقى يستقبل الوفد الدولى لمناهضة قرار حل اتحاد بنى كوز بمطار الخرطوم
الكاذب الارزقى لم يستقبل بعوضة لمناهضة قرار وضع السودان بقائمة الدول الراعية للارهاب انه نفاق بنى كوز الذين لا يتورعون ولا يستحون ايها الكاذب الارزقى قرار الثورة نافذ فى عينك وانت الان تحت جزمة الثوار وستدفع ثمن خيانتك للوطن غاليا بولوغك من بحار فساد بنى كوز
الكل يعلم ان الثورو قلمت اظافر بنى كوز وكسرت انيابهم وقطعت اجنحتهم وتركتهم رمة متعفنة ونعاج فتك بها داء الجرب اللعين فتعففت الذئاب عن اكلها
تبكى على أبواب نهب أغلقت تبكى خشية محاسبة قادمة ستكشف المستور من جرائمكم ونبشرك بان لا رحمة ولا شفقة انما حساب عسير وجحيم ينتظركم
تبكى على نقابة ترقص مع المخلوع المجرم البشير فى الكريدة ودماء الشهيد دكتور بابكر خضبت ارض برى الطاهرة فعلى اى نقابة تبكى ياهذا نقابة تجاوزها منسوبيها ونفذوا عصيان مدنيا رغم أنفها وهى تلوح لهم بسلاح الفصل والتشريد بزريعة الخروج على حاكم ظالم سارق لقوت شعبه قاتل له وها انت اليوم تعلن خروجك على حاكم الثورة العادلة فان عرفت الله لحظة فاتقيه ياهذا
الكاذب الارزقى ستسلم مفاتيح الدار عن يد وانت ضاغر وستتم محاسبتك على كل جرائم نقابتك الفاسدة وسنرتاح من غيٌك الذى ازكم الانوف وستغرب عن وجوهنا فلهيب شمس الثورة يحرق من هم امثالك
* الثورو المقصود الثورة
ما تبكي يا كوز لكل بداية نهاية وكانت نهايتكم لذلك انرك عنك التكبر والتباكى علي حكم لن يرجع تانى ان شاء الله
خليك مواطن سودانى عادى وانعم بالمدنية والحرية والديمقراطية انتم رفضكم الشعب وثار عليكم
الرزيقى اذا منتظر وفد دولى يرجع ليك اتحادك واطاطك صبحت وسيطول انتظارك, ه هذا قرار ثورى حكومى سيادى لكنس مخلفات كل نظامكم البائس البائد ولا تراجع عنه, هذه ثورة تغيير حقيقية فخليك صاحى.