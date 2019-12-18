الرزيقي يعلن عن وصول وفد دولي لمناهضة قرار حل اتحاد الصحفيين السودانيين

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين المحلول الصادق الرزيقي تصعيدهم لخطواتهم من أجل إلغاء القرار بحل الاتحاد واستلام داره من قبل السلطات وكشف عن وقفة احتجاجية ينظمها الاتحاد السبت المقبل امام داره وأكد الطعن في القرار لدي المحكمة الإدارية بجانب مخاطبة المجلس السيادي واللجنة التي أصدرت القرار باعتبار أن الاتحاد منتخب ولايحق لأي جهة إبعاده بهذه الصورة.

وأوضح الرزيقي أن دار الصحفيين ليست مكاتب وإنما دار يلتقي فيها الصحفيين لمتابعة مصالحهم في الخدمات المقدمة من تأمين صحي واسكان بجانب السيارات التي بدأ التقديم لها من قبل القاعدة الصحفية وأوضح أن مفاتيح الاتحاد لاتزال بحوزتهم وان السلطات منعت الصحفيين من الدخول لدارهم.

وأعلن الرزيقي في تصريح (للنورس نيوز) عن وصول ممثلين لاتحادات الصحفيين بعدد من دول أوربا وأفريقيا واسيا للتضامن مع زملائهم السودانيين رفضا لقرار حل الاتحاد وأشار لتواصل بينهم ونظرائهم في روسيا والصين وجميع الدول العربية التي أعلنوا عن رفضهم للخطوة وكشف عن وصول وفد من اتحاد الصحفين والعمال الدولي للبلاد للاحتجاج لدي السلطات علي القرار واعلن عن اعتزام النقابات النظيرة في أفريقيا تنغيذ وقفات احتجاجية أمام البعثات السودانية خلال الايام المقبلة.وأشار الرزيقي إلي عقدهم إجتماع الاتحاد الدوري اليوم الأربعاء امام دار الاتحاد وأضاف استعرضنا القرار وابلغنا المكتب التنفيذي بالخطوات المزمع تنفيذها في مقبل الأيام.

الخرطوم : النورس نيوز