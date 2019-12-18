أحمد ربيع يطالب بإزالة آية قرانية من قاعة بمجلس تشريعي الخرطوم

اثارت مطالبة القيادي بقوي الحرية والتغيير أحمد ربيع القيادي بإزالة لوحة ضخمة بقاعة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم تحمل الآية القرآنية الكريمة ( وأمرهم شوري بينهم) سخط متابعي منصات التواصل الاجتماعي الذين تداولوا تسجيلا صوتيا بالحادثة كما أثارت غضب الموظفين والعاملين بالمجلس حيث استهجنوا الخطوة. وكاد الموظفون والعاملون يشتبكون مع ربيع لولا تدخل مرافقوه وطالبوه بمغادرة المجلس علي وجه السرعة. وتفقد ربيع مع وفد من قوي الحرية والتغيير لمقر تشريعي الخرطوم حيث ينتظر تخصيص مكاتب للجنة خاصة منوط بها الإشراف على إختيار أعضاء المجلس التشريعى المرتقب إعلانه قريباً.وسيكون مقر تشريعي الخرطوم موقعاً لإدارة أعمال سياسية وتنظيمية ذات صلة بتجمع المهنيين من جهة وقوي الحرية والتغيير من جهة أخرى.يذكر أن احمد ربيع ممثل لقوي الحرية والتغيير ووقع نيابةً عنها في الوثيقة الدستورية المثيرة للجدل.
الخرطوم : النورس نيوز
3 تعليقات
قبح الله هذه الوقاحة ، والفجاجة والجراءة !!من أين جاء هؤلاء ، ؟؟؟
ينبغي الإسراع بإجراء انتخابات حتى يفوض الشعب من يمثله ! هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتحدثون باسم أحد غيرهم ، إلا من يماثلهم في الوقاحة !!
الانتخابات المبكرة افضل من هؤلاء الذين استطاعوا خداع الثوار فحولوا الثوار من ثوار ضد الوطني الي ثوار ضد الله و سيطروا على كل شئ و تحلق حولهم الجداد والارزقية
لا حول ولا قوه الا بالله
تطاؤل علي دين الله يومي
والناس دي ما خايفه من الشعب والجيش
احتلو البلد والعمارات والسيارات والقصور والدور والبنوك…..وقالو يا فيها يا تكفيها ونفرتقها …. الغريب اول مره نسمع وثيقة دستورية و مجلس تشريعي في حكومه انتقالية…