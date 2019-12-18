أحمد ربيع يطالب بإزالة آية قرانية من قاعة بمجلس تشريعي الخرطوم

اثارت مطالبة القيادي بقوي الحرية والتغيير أحمد ربيع القيادي بإزالة لوحة ضخمة بقاعة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم تحمل الآية القرآنية الكريمة ( وأمرهم شوري بينهم) سخط متابعي منصات التواصل الاجتماعي الذين تداولوا تسجيلا صوتيا بالحادثة كما أثارت غضب الموظفين والعاملين بالمجلس حيث استهجنوا الخطوة. وكاد الموظفون والعاملون يشتبكون مع ربيع لولا تدخل مرافقوه وطالبوه بمغادرة المجلس علي وجه السرعة. وتفقد ربيع مع وفد من قوي الحرية والتغيير لمقر تشريعي الخرطوم حيث ينتظر تخصيص مكاتب للجنة خاصة منوط بها الإشراف على إختيار أعضاء المجلس التشريعى المرتقب إعلانه قريباً.وسيكون مقر تشريعي الخرطوم موقعاً لإدارة أعمال سياسية وتنظيمية ذات صلة بتجمع المهنيين من جهة وقوي الحرية والتغيير من جهة أخرى.يذكر أن احمد ربيع ممثل لقوي الحرية والتغيير ووقع نيابةً عنها في الوثيقة الدستورية المثيرة للجدل.

الخرطوم : النورس نيوز