الدعم السريع تهنئ الشعب السوداني بالعيد 64 للاستقلال

هنأت قوات الدعم السريع، الشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955، وتعهدت بالسير على درب الرعيل الأول وحماية مقدرات الشعب السوداني، وأكدت أن السودان كان من أوائل الدول الإفريقية التي نالت استقلالها.
وحيا الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، في بيان له اليوم، الشعب السوداني بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، مذكراً بالدور المحوري الذي لعبه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد القوات، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في حماية الثورة والثوار وتصديه لكافة محاولات إجهاض الثورة التي قال إنها أكدت أن الأجيال الحالية تسير على خطى الرعيل الأول في رفض كافة أشكال التسلط والقهر.
وتعهد جمعة بمضي قوات الدعم السريع في تقديم الغالي والنفيس من أجل أن يظل السودان علماً بين الأمم وأن ينعم شعبه بالأمن والأمان، وقال: “ما قدمته قوات الدعم السريع من تضحيات في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن بيّن وسنستمر في تسخير كل قوتنا وطاقاتنا من أجل أن يعود السودان إلى وضعه الطليعي والريادي في قيادة القارة الافريقية والجلوس كتفاً بكتف مع الدول الكبرى”.
ونبه جمعة ألى أن ذكرى الاستقلال تتزامن مع مفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان (جوبا) بين حركات الكفاح المسلح والحكومة التي يرأس وفدها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق اول محمد حمدان دقلو، وقال: “كلنا رغبة صادقة وعشم أكيد في أن تصل المفاوضات إلى مبتغاها بإحلال السلام الشامل بالبلاد وطي صفحة الحرب والتفرغ إلى التعمير وبناء ما دمرته الحرب”.
وعبر جمعة عن تمنياته في أن يرفل السودان في ثياب العز والفخار والكرامة.
الخرطوم في 18-12-2019م (سونا)
1 تعليق
الفارس حمدتي وقوات الدعم الكاسح الابن الشرعي للقوات المسلحه انتم جند الله وجند الوطن…..سيروا وعين الله ترعاكم…..وما يخموك العلمانيين يا حمدتي مرة أخري كما ذكرت سابقا…وعايز تصل لقلوب كل الشعب اضرب بيد من حديد مع أي محارب لدين الله ولتراب البلد….مخطط السودان الجديد الماسوني الصليبي فشلوا فيه ايام الاعتصام وهم الآن يستخدمون اخر رصاصاتهم وخططهم لأنهم حسوا بنهايتهم
لا إله إلا الله
محمدا رسول الله
جيش دعم امن شرطه دفاع مجاهدين خدمه علي قلب رجل واحد
شعارهم أن تنصروا الله ينصركم
النصر لنا