الدعم السريع تهنئ الشعب السوداني بالعيد 64 للاستقلال

هنأت قوات الدعم السريع، الشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955، وتعهدت بالسير على درب الرعيل الأول وحماية مقدرات الشعب السوداني، وأكدت أن السودان كان من أوائل الدول الإفريقية التي نالت استقلالها.

وحيا الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، في بيان له اليوم، الشعب السوداني بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، مذكراً بالدور المحوري الذي لعبه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد القوات، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في حماية الثورة والثوار وتصديه لكافة محاولات إجهاض الثورة التي قال إنها أكدت أن الأجيال الحالية تسير على خطى الرعيل الأول في رفض كافة أشكال التسلط والقهر.

وتعهد جمعة بمضي قوات الدعم السريع في تقديم الغالي والنفيس من أجل أن يظل السودان علماً بين الأمم وأن ينعم شعبه بالأمن والأمان، وقال: “ما قدمته قوات الدعم السريع من تضحيات في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن بيّن وسنستمر في تسخير كل قوتنا وطاقاتنا من أجل أن يعود السودان إلى وضعه الطليعي والريادي في قيادة القارة الافريقية والجلوس كتفاً بكتف مع الدول الكبرى”.

ونبه جمعة ألى أن ذكرى الاستقلال تتزامن مع مفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان (جوبا) بين حركات الكفاح المسلح والحكومة التي يرأس وفدها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق اول محمد حمدان دقلو، وقال: “كلنا رغبة صادقة وعشم أكيد في أن تصل المفاوضات إلى مبتغاها بإحلال السلام الشامل بالبلاد وطي صفحة الحرب والتفرغ إلى التعمير وبناء ما دمرته الحرب”.

وعبر جمعة عن تمنياته في أن يرفل السودان في ثياب العز والفخار والكرامة.

الخرطوم في 18-12-2019م (سونا)