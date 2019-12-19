أعلن الحزب الشيوعي رفضه لحل النقابات والاتحادات بالصورة الحالية، ووصف الخطوة بالانتهازية، وشدد على أن الحل الإداري غير مقبول، وبرر الخطوة بدفاعه عن الإرث النقابي، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وقالت عضو اللجنة المركزي بالحزب فايزة نقد في ندوة بعنوان “الذكرى الأولى للانتفاضة.. ما تحقق من أهدافها ومحاولات السرقة” بحسب صحيفة الصيحة أمس: “نحن مع تفكيك الدولة العميقة وندعم القرار، ولكنا نتحفظ على المادة (10) في البند واحد”.
وأوضحت أن المادة منحت مسجل التنظيمات أن يكلف أو يعيد تكليف أي لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية، وأضافت: “حل النقابات مرفوض رغم علمنا أن النقابات الحالية تمت بصورة خاطئة ولكن الحل الإداري مرفوض وانتهازي ويمكن أن يطول النقابات مستقبلاً”.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
#الشيوعي يرفض حل النقابات ويطالب بإطلاق المعتقلين#
الشيوعي يرفض فض الاعتصام
ويوافق سرا علي الفض
الشيوعي يرفض المشاركه في الحكومه
ويشارك في الحكومه 70%
الشيوعي يرفض تفكييك السودان
ويشارك سرا في التفكيك وتاسيس الحركات المسلحه واستقطاب الدعم لها والمكر بأهل البلاد 30 عاما بفبركه اخبار ضد الوطن من أجل عدم رفع الحصار
خليهم يطنبجوها يا فوفو.
مفروض بعد المؤتمر الوطني طوالي يتم حل الحزب الشيوعي وطائفة البوذيين الجمهوريين ناس عمر القراي لصوص الثورة.