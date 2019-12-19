تجمع المهنيين يعلن عن قانون بديل لتجاوز اتحادات النظام البائد

كشف القيادي بتجمع المهنيين مهند حامد عن امتلاكهم لقانون بديل حال رفضت بعض الاتحادات والنقابات التابعة للنظام البائد القرار الذي قضى بحلها والاستيلاء على دورها، واكد مهند في تصريح له انه تم طرح قانون بديل حال رفض بعض الاتحادات تنفيذ القرار وهو قانون الاتحادات الفئوية والمهنية.
ونوه الى ان القانون الجديد يسمح للفئات تنشيء نقابتها وأردف: حتى صدور ذلك القانون توجد لجان تسييرية تقوم بالمهام مؤكداً بحسب الجريدة، ان ذلك يمكن ضمان قيام نقابات معبرة بدلاً عن النقابات التي كانت تخدم اجندة النظام البائد وكان اتحاد الصحفيين ونقابة المحامين واتحاد العمال قد اعلنوا رفضهم تنفيذ قرارات حلها واعن اتحاد العمال دخوله في اضراب مفتوح لمناهضة قرار الحل.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 تعليقان
ما بيعملوها كده أسألوا الشيوعيين بيوروكم يا فالحين.. حتطنبجوها على نفسكم لأنو النقابات جسم عالمي حيقوم عليكم لمن تعرفوا حاجة.
مواكب اليوم المهيبة تؤكد أن جزوة الثورة ستظل مشتعلة وان ارادة الثورة فوق اى ارادة اخرى وبامر الثوار تم حل النقابات والثوار وحدهم من ينفذ قراراته الثورية
بنى كوز اليوم لزموا جحورهم كمال قال زعيم عصابتهم المخلوع البشير كل فار يدخل جحرو بنى كوز اليوم شافو حاجة
ونسالهم عن ال ٩٨ % حقت قبحين خوجلى مشت وين
وهل الاعداد التى انقطع نفسهم ودفعوا فيها دم قلبهم تعنى امام الملايين التى هدرت اليوم بكل انحاء السودان
زحفكم الاغبر لم يكن افضل من زحف السلاحف التى تسابقت فى سباق السلاحف الذى شهدته الخرطوم الاسبوع المنصرم وننصح سلاحف بنى كوز ان تواصل زحفها فالسلحفاء والخنفساء اسم مشترك يعنى أن بنى كوز اكبر زواحف التى لها جحور تختبئ بها