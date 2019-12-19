“محمد ضياء الدين” مديراً عاماً لشركة المواصلات العامة

أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد قراراً بالرقم “108” لسنة 2019م كلف بموجبه محمد ضياء الدين محمد عبدالرحيم بمهام المدير العام لشركة المواصلات العامة بالولاية .
ويعد “ضياء الدين” أحد القيادات البارزة في تحالف قوى الحرية والتغيير ، والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الإشتراكي.
وكانت قد تشهد العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مواصلات خانقة منذ نحو عام.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
وبعد كل هذه التعيينات السياسية والحزبية لا زالت جماعة الحرية والتغيير وحكومتها ومُطبليها يقولون أن تعييناتهم ليست سياسية ولا حزبية بل هي من الكفاءات ، تلك الكفاءات التى يتحدث عنها هؤلاء ما هم إلا كفوات ومنهم هذا المدعوا بمحمد ضياء الدين الناطق بإسم حزب البعث ( العربى ! ) الإشتراكى .. هؤلاء يستكردون ويستحمرون الشعب السودانى بتصريحاتهم وتصرفاتهم الطائشة والحمقاء .
أحسن الوالي في تعيينه,
تعيين يبعث علي الأمل, اخيرا قحت تصحي و تعجم كنانتها و تقدم زول في مصاف د. أكرم التوم – و عادل ابرهيم الطاقة, ثورنجي أصلي فاهم يجيد العرضة و البطان مع الثعالب و الضباع,
لا أنسي مناظرته التلفزيونية في مواجهة امين حسن عمر في عز بطشهم و جبروتهم.