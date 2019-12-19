إعفاء محافظ مشروع الجزيرة

أصدر د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قراراً الخميس بناءً على توصية وزير الزراعة والموارد الطبيعية بإعفاء المهندس عثمان سمساعة محمد الشيخ من وظيفة محافظ مشروع الجزيرة .
ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة والموارد الطبيعية (مشروع الجزيرة) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار .
الخرطوم 19-12-2019م (سونا)
2 تعليقان
بالله شوفوا الراجل الأئمة حمدوووك
ده فاشل كيف
وزير الزراعه ناسوا ناس قحط طالبوا حمدوووك بإقالته فورا لأنه كفوة وليس كفاءه….وضيع علي البلاد مليارات الدولارات بسببه….بعد ده كلو هذا الفاشل يقيل زول كفاءه وما كوز… حمدوووووك ماسوره….وكل الحكومه مواسير…والوثيقه ماسورة
بالله الاسمو فشلوووك ده ما يخجل من روحو….من يوم جاء بس كلها اقالات كلو عمارو….. الأقالاات ساهله..ما حصل يوم شفناك نزلتا سوق ولا اجتمعنا مع شركات عشان تخفض اسعارها وتكتبها ولا نزلتا اسعار….ولا عالجتا مشكله…نحن جايبنك لصلاح البلد ولا للأقليات والاقالات والمريسه وعبده الحجار
….تبا لك ولحكومتك..