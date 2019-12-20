النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً

دفع النائب العام تاج السر علي الحبر بمجموعة من مشروعات القوانين لوزارة العدل، تتعلق بإلغاء المواد ذات الصلة والخاصة بسن الـ(70) عاماً.
وقال “الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن السبعين، ولا السجن يُغلق فيمن ارتكب جُرماً قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد السبعين”.
وأكد الحبر في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحسب صحيفة الصيحة أمس، حرص النيابة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وأهدروا دماء الشهداء وتقديمهم لمحاكمات أمام القضاء.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 تعليقات
يا ربي حميدتي و الدعم السريع متهم وللا الحكاية مفصلة على البشير و الكيزان و فلان ده زول بيقدر يجيب اسمو مافي.. المتهمين هم الكانوا في السجن و القاعدين يضربوا الناس عينك عينك براءة
جبن و كذب و ظلم مخلوطين مع بعض.
عدالة انتقائية بمعنى الكلمة.. المتهم مدان قبل المحاكمة و القانون الجنائي يغيره النائب العام بجرة قلم للنيل من المتهم.. عدالة!!
انت ليست منتخب من قبل الشعب و عدل على مزاجك و مزاج الملحدين و انتظر النتيجه سوف يطبق فيكم هذا القانون قبل البشير باذن الله تعالي عدل و صرح و وقع و أعلن و انتظر ثورة التصحيح التى سوف تطبق فيكم قوانينكم المعدلة.
أصبح القانون لعبة بيد الملحدين.
المثل يقول
البتسويه كريت فى الشوك ….
كمل الباقي برااااااااك
قاذورة البشيرية
متى كان من صلاحيات النائب العام ، اقتراح القوانين ؟ الحكاية تلخبطت ، وزير العدل يقوم بدور القاضي والنائب العام يقوم بدور وزير العدل !! وكل واحد من المسؤولين يتقمص دوراً لم يطلب منه وليس من صلاحياته ، مثل الوزيرة ؛ لينا الشيخ ، فقد شاهدتها البارحة على تلفزيون بي بي سي الغربية في برنامج ب ب س إكسترا وهي ترتدي عباءة كل الوزارات وهي تقول : إنها مسرولة عن المجتمع وحياته !!
لكن مديرة ج.الخرطوم التي أجريت الحلقة في جامعتها كانت حصيفة ورائعة في ٱجاباتها عن أسئلة القناة ، ما عدا أن ثوبها وطريقة ارتدائه لم يروقا لي من أستاذة جامعية ومديرة لثاني أقدم جامعة في السودان !
طبعاً ، القصد ،( مسؤولة) ، وليس ( مسرولة )
و ..العربية وليس الغربية