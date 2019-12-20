النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً

دفع النائب العام تاج السر علي الحبر بمجموعة من مشروعات القوانين لوزارة العدل، تتعلق بإلغاء المواد ذات الصلة والخاصة بسن الـ(70) عاماً.

وقال “الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن السبعين، ولا السجن يُغلق فيمن ارتكب جُرماً قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد السبعين”.

وأكد الحبر في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحسب صحيفة الصيحة أمس، حرص النيابة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وأهدروا دماء الشهداء وتقديمهم لمحاكمات أمام القضاء.

الخرطوم (كوش نيوز)

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