بالصورة.. اهتمام اسفيري غير مسبوق بنهائي دوري السيدات السوداني بين التحدي الذي تلعب له الحسناء أرجوان والدفاع الذي تلعب له البرنسيسة

تتجه أنظار متابعي دوري السيدات السوداني في الثالثة من عصر غدا السبت نحو استاد حليم شداد لمتابعة نهائي دوري السيدات الذي دشن في الأول من اكتوبر الماضي وسط اهتمام رسمي وشعبي.
وبحسب محرر كوش نيوز فقد افردت مواقع التواصل مساحات واسعة للنهائي الحدث, حيث نشرت عدد من الموقع “بوستر” النهائي وعليه صورة النجمتين البارزتين, أرجوان عصام نجمة فريق التحدي الملقبة بحسناء كرة القدم السودانية, ونجمة فريق الدفاع صاحبة الرقم (8) والشهيرة ببرنسيسة كرة القدم السودانية.
رواد مواقع التواصل انقسموا في تشجيعهم حيث راهن البعض على التحدي الذي تقوده أرجوان بينما أعلن البعض الآخر تشجيعه للبرنسيسة وفريقها الدفاع.
الخرطوم _ النيلين
3 تعليقات
بالتوفيق للجميع نتمنى تكون مباراة جميلة ويسودها الاخلاق الرياضية ومزيد من التقدم لكرة القدم النسائية
حرية سلام وعدالة
يا جماعة شوف لينا هل تم بيع مواني السودان للامارات لـ 99 عام واشياء كثيرة اخرى لان امس تراجي بتخرف تقول في اشياء في قناة الهلال امس وقحط والمجلس العسكري وحمدوك باع البلاد شوف الحقائق يا جماعة قبل بالجد الفاس ما يقع ف الراس وقصة الترلات الملانة دولارات لبنك السودان ؟؟؟؟؟؟
لانه فعلا حميدتي ما محتاج عنده جبل عامر من الذهب مستولي عليه ويعطي قحط بالقطارة والبقية ناس مكافحة الفساد شايفين الفار يطعنوا ف ضلو لماذا لا يفتح ملف الفساد لزوجات قوش وغيره وحميدتي وقبيلته وايقاف التنقيب عن الذهب والتعدين ف جبل عامر وايلولة كل المعادن للدولة لا للمرتزقة
أقول لكل ديوث لا يغار على بنات المسلمين ستقف بين يدي الله تعالى وتسأل عن رضاك ومشاركتك في الباطل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل