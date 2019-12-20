حقق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، برفقة فرق عمليات تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للإغذية العالمي في السودان وجنوب السودان، وقادة الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان، اختراقاً كبيراً لعد أن هبطوا في يابوس، بولاية النيل الأزرق.
وشهد الفريق الأممي بحسب صحيفة آخر لحظة، عملية توزيع المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية على سكان المنطقة المنكوبة بالحرب والفيضانات لأول مرة منذ عشر سنوات، وضم فريق الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في السودان، ولم تتمكن وكالات الأمم المتحدة ومعظم الجماعات الإنسانية من الوصول إلى أجزاء من ولاية النيل الأزرق، وجبال النوبة في جنوب كردفان منذ اندلاع النزاع بالمنطقتين في مايو 2011.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
بعد توقف (10) سنوات.. الغذاء العالمي يهبط في “يابوس@
الدوام للله
الخطه ب بتاعه المخابرات العالميه ماشه صاح..
طائره اغذيه وطائرات سلاح….
الحركات بعد أن كملت سلاحها وجنحت للسلام..ابي المستعمر الماسوني الأمريكي والصليبي الاوربي الا ان يوقد نار الحروب…
بسم الله خالق الكون
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)
..كيف يفرط علينا الصليبيين واليهود حصارا من 60عام علي كل الشعب ويقولوا أنهم سوف يقدمون اغاثه..لا تخمونا..اذا اردتم ان أن تغيثونا ارفعوا حصاركم الظالم عنا..نحن الشعب السوداني لدينا ديون وثار عليكم سوف نأخذه مضاعفا قصر الوقت ام طال..مسرحيه مكشوفه لدعم التمرد وعدم إحلال السلام
عزيزي المراقب توقف هنا…
زياره الحركات لابوظبي وتغذيتها جيدا
دخول ربما جاسوسة بن زايد مذيعه اسكاي كاودا في مهمه رسميه للتصوير ونعلم أن الاذن بالدخول والتصوير محتاج واسطه واسعه ….
واخيرا نزول أسراب الطيران بالدعم
يعني ماشين صاح…
تبقي خطوة اخيره….
خطوة تحركهم وخطوه الدخول ….
لا تعجب عزيزي المراقب
الشيطان بن زايد يحب المليشيات واليسار والشيطان والشيوعية وتفكيك الدول حبا جما….
واليكم قائمه ملشيات الشيطان بن زايد
ملشيات حفتر الليبيه شيوعيه
ملشيات المجلس الانتقالي اليمني شيوعيه
مليشيات سوريا الديمقراطية السوريه الكرديه شيوعية التي قاتلها اوردغان
هل يكون بن زايد شيوعي؟
ولماذا سكره بن زايد الجيوش النظامية
والحكومات الشرعية
ومتي سوف يترك مقعد العميل رقم 1 للماسونيه العالميه
رحم الله الشيخ زايد
النار تخلف الرماد
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وجب الإنتباه عزيزي الجيش العظيم