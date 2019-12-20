بعد توقف (10) سنوات.. الغذاء العالمي يهبط في “يابوس@

حقق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، برفقة فرق عمليات تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للإغذية العالمي في السودان وجنوب السودان، وقادة الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان، اختراقاً كبيراً لعد أن هبطوا في يابوس، بولاية النيل الأزرق.

وشهد الفريق الأممي بحسب صحيفة آخر لحظة، عملية توزيع المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية على سكان المنطقة المنكوبة بالحرب والفيضانات لأول مرة منذ عشر سنوات، وضم فريق الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في السودان، ولم تتمكن وكالات الأمم المتحدة ومعظم الجماعات الإنسانية من الوصول إلى أجزاء من ولاية النيل الأزرق، وجبال النوبة في جنوب كردفان منذ اندلاع النزاع بالمنطقتين في مايو 2011.

الخرطوم (كوش نيوز)

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