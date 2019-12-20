واشنطن تسحب السودان من لائحتها السوداء حول حرية المعتقد

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية، السودان من لائحتها السوداء للدول التي “تثير قلقاً خاصاً” على صعيد حرية المعتقد. وذلك بفضل التقدّم الجاري منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفق ما أعلن يوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
وهذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.
وجرى سحب السودان من اللائحة “بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون للتصدي “للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد” التي وقعت في ظل النظام السابق”، وفق بومبيو.
وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة “قيد المتابعة” على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدّم المسجل.
ولم تتغير بقية اللائحة لهذا العام، إذ لا تزال تشمل السعودية وبورما والصين وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران وباكستان وطاجكستان وتركمانستان. ومن بين الدول “قيد المتابعة” روسيا وأوزباكستان وكوبا ونيجيريا ونيكاراغوا، بحسب (شبكة الشروق).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
بعد أن فشل النظام العالمي المسيطر عليه من الماسونيه وامريكا وانجلترا وفرنسا لاستعمار السودان وتفكيكه بقوه السلاح والمعارك بواسطه عملائها اتجهت الخطه ب لتبديل السلاح والقتال بالحصار الاقتصادي اولا ثم الإنقلاب ثانيا ثم الهبوط الناعم لليسار العميل ثم تطبيق الاستعمار والتفكيك وضرب دين البلاد وهويتها وجيشها وامنها وامانها عبر الطاولة والقانون الشيطاني اخيرا….اصحي شعبنا الكريم الذكي الشجاع…لن يرضي عنا اليهود والنصارى إلا أن نتبع ملتهم….
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لا تَـسقِني مـاءَ الـحَياةِ بِذِلَّةٍ بَـل فَاِسقِني بِالعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ مـاءُ الـحَياةِ بِـذِلَّةٍ كَـجَهَنَّمٍ وَجَـهَنَّمٌ بِـالعِزِّ أَطـيَبُ مَنزِلِ.@
حكم سيوفك في رقاب العذل وإذا نزلت بدار ذل فارحل
وإذا بليت بظالم كن ظالماً وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهل
وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل
فاعص مقالته ولا تحفل بها واقدم إذا حق اللقا في الأول
واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطل
فالموت لاينجيك من آفاته حصنٌ ولو شيّدتهُ بالجندل
موت الفتى في عزةٍ خيرٌ له من أن يبيت أسيرَ طرفٍ أكحل
همتي فوق الثريا والسماء الأعزل
سنان رمحي والحسام يقر لي
وبذابلي ومهندي نلت العلا والنار تقدح من شفار الأنصل@
معليش يا مفرح يادوب فهمتك طلعت أذكى من الجميع. شكرا ليك وعقبال الخروج من قائمة العقوبات والمصالحة الوطنية الشاملة والسلام الدائم لتكتمل شروط النهضة.