النيلين
سياسية

الدقير: حكومة حمدوك أقل من قامة الثورة

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الدقير

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن الحكومة ليس لديها برنامج اقتصادي واضح وتركن إلي الروشتات الجاهزة مثل رفع الدعم عن السلع الذي تنوى اعتماده وأكد أن ذلك سيفاقم من الأزمة الاقتصادية،وطالب الحكومة بالشفافية مع الشعب فيما يخص كثيرا من الملفات.

وقال الدقير في ندوة نظمها حزبه بالخرطوم بحري مساء يوم الجمعة إن الشعب السوداني قام بثورة عظيمة الهمت العالم تمخضت عنها حكومة أقل من قامته،وصف الحكومة الحالية برئاسة دكتور عبد الله حمدوك بأنها أقل قامة من الثورة وطموحاتها.

الخرطوم : النورس نيوز

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1 تعليق

عمر عبد المجيد الحسن 2019/12/21 at 2:33 ص

يا كوز يا مندس الحكومة ماشة كويس.. حتى بالامارة ح يجينا سفير امريكي جديد لنج.. شكرا حمدوك

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