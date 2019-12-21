الدقير: تعاطي الحكومة مع المشكلات دون المستوى، ودعم أصدقاء السودان (سراب يحسبه الظمآن ماء)

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني”عمر الدقير” ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺣزبه بالخرطوم بحري مساء الجمعة، ندرك معاناة الناس في ارتفاع الاسعار وتآكل للعملة الوطنية، إلا أن تعاطي الحكومة مع هذه المشكلات دون المستوى، سواء كانت ازمة المواصلات في الخرطوم او الاختناقات المرورية أو ازمة الخبز والوقود خاصة في الولايات، وهذه مسؤولية الحكومة ويجب أن تنهض لها، نتمنى ان يكون هناك إحساس وجهد مبذول أكثر منها لاحتواء هذه المشكلات، بحسب ما نقلت (كوش نيوز)
مضيفا: لاحظت ان الحكومة كانت مركزة في الايام الماضية على استقطاب الدعم الخارجي، وهو مطلوب ولكن علينا أن نركز أكثر على مواردنا الداخلية، وأن وزير المالية قال ان تمويل الميزانية سيتم من أصدقاء السودان، واتضح أنه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
منتقداً الحكومة بان ليس ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺿﺢ، تعتمد علي ﺍﻟﺮﻭﺷﺘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻮﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ مما ﺳﻴﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
واقر الدقير بوجود خلافات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ودعا إلى حوار صريح وعاجل بين الطرفين لتسوية هذه الخلافات.
وفي الوقت نفسه أعلن عن وقوفهم مع الحكومة، إلا أن نقدها مطلوب لتصحيح الأخطاء وتحقيق النجاح.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 تعليقات
شهد شاهدا من أهلها ..
الزول ده جن وللا شنو
السيد الدقير أنت قبل غيركم تعى جيدا حجم التركة وثقل الحمل والحادب على مصلحة الوطن بوعى يضع حل الازمات الحاليه اولويه فى اطار ما استطاعت الحكومة الى ذلك سبيلا فعلينا نحن كشعب أن نتحمل الم الجراحة العميقة حتى يتعافى الوطن
حل الازمات يتطلب زمن لاعداد خطة قصيرة المدى واخرى بعيدة المدى فنرى الان تحرك وزيرى الزراعة والرى يتفقدان مشروع الجزيرة لتلمس طرق التعامل مع حجم الدمار الذى طال المشروع طوال ثلاثة عقود فخطوة إعفاء محافظ المشروع وقرار إعادة الحفريات بداية موفقة ولو نظرنا الى حجم الدمار الذى طال هذا المشروع العملاق ومقدار الجهد المطلوب لإعادة إصلاحه لتقزمت الأزمات الاقتصادية أمام هذه الحقيقة المرة فليس من الممكن أن نزرع القمح اليوم وتحصده فى نفس اليوم لنحل مشكلة الخبز مثلا وبناء على هذا الواقع المرير يكون التعويل على الخارج احد الخيارات فى ظل خزينه خاوية وصوامع تشكو قلة الفئران وتدمير ممنهج لكل روافد الاقتصاد الوطنى فقط من اجل التمكين فى اعظم خيانة للوطن عرفها التاريخ مارسها نظام المخلوع
عزيزى الدقير نحن نعى جيدا ما هو دورنا المتمثل في مساندة ودعم حكومة الثورة والصبر عليها فهى تتلمس طريقها وتضع أقدامها فى بداية الطريق الشاق الوعر
عزيزى الدقير لقد خطونا خطوات جبارة بازاحة الطاغية المجرم البشير والحكومة امامها مهمة تفكيك دولة مكنت لنفسها ثلاثة عقود وهى مهمة ليست باليسيرة ونحن نرى تشبث ازلام النظام ومناهضتهم لسير قطار الثورة ووضعهم المطبات والعراقيل من اجل افشال الحكومة لتحيد عن تحقيق اهداف الثورة الظافرة للدرجة التى يخرج فيها هؤلاء المجرميين الخونة فى مسيرة بوضح النهار ناهيك عن ممارساتهم الخفية لاعاقة المسيرة التى انطلقت
التحديات جسام والارادة جبارة والعزيمة صادقة والامل كبير فكثير من الصبر لاجل الوطن
في رأي هو اقرب القحتييين الي المواطن وافهم السياسييين حاليأ واجرأهم نقاشآ واوضحهم فهمآ … ليتهم مثله
يعني ما كانت عندهم خطة
يا دوب حيفكروا يضعوا خطة قصيرة و طويلة
يعني الجماعة إستلموا السلطة ساي يا ساي؟!!@
روضة الحاج وهجاء السودانيين
أثارت تغريدة للشاعرة المعروفة روضة الحاج آخر وزيرة الثقافة والسياحة في حكومة البشير جدلا كثيرا بين رواد مواقع التواصل عندما نشرت ابياتا شعرية تفاعل معها متابعي الصفحة خاصة من العرب تقول
أنا حرةٌ
كالخيولِ التي لم يسُمَها أحدْ
أنا حرةٌ
كالرياحِ الخفيفةِ في آخرِ الليل
كالخيالِ الجَمَوحِ الذي لا يُحدْ
انا حرةُ مثل هذا البلدْ
انا حرةٌ
فاحتملني
كما شادني اللهُ
ريشي عصيٌ
مداري قصيٌ
ولن أتغيرَ مهما فعلتَ
فلا تجتهدْ!!
لكن الحكاية لم تنتهي هنا بل بدات
فقد ارسلت احدى متابعاتها وتدعى فاطمة تميم تغريدة تطلب فيها من الأستاذة روضة الحاج نظم قصيدة لهجاء السودانيين
(عندي طلب وانت اميرة قلبي وقدوتي ومعلمتي دكتورة أريدك تكتبين قصيدة هجاء للسودانيين
اي نعم بالله عليك تكتبي قصيدة هجاء تبقى لنا عار وسيرة ويضحك بها علينا العربان اكتر مما هم ضاحكين؟عباطة يا استاذة وهبالة مبالغة ما شفتي مداخلاتهم؟نحن شعب قطيع من الخراف السوداء
وحقك علينا استاذتي)
لترد الشاعرة عليها في تغريدة بعبارات مستنكرة
(لا حول ولا قوة إلا بالله هل سمعت بأحد هجا أمه وأباه؟ السودان أمي وأبي والسودانيون أهلي وإن جار بعضهم علي يا فاطمة فسأظل فخورة بهم وبالبلد الذي أعشقه ركناً ركنا حجراً حجرا أما هتر السياسة فلا أحب أن يكون جزءا من صفحتي هذه فهي أدبية ثقافية ولذا سأضطر إلى حظر أي تغريدة سياسية . تحياتي)
ولكن الحكاية ايضا لم تنتهي اذ عادت المغردة المشاكسة وجددت طلبها مرة أخرى
( استاذة روضة انا لسة طلبي دة حاخليهو قدامك (قصيدة هجاء للسودانيين) والله العالم العربي كلو حيحفظا زي الجزر والمد بتاعتك ويسرقون الكحل نحن شعب قطيع ببغائي ونشطاء مواقع التواصل اسوأنا وانتي تاج على هامة الوطن ولو كنتي ضد فكري كنت حأقدرك لابداعك وانتي حرة في اختياراتك الفكرية قطعا)
لتهددها الشاعرة بالحظر هذه المرة ( هداك الله يا فاطمة تميمي أنتِ عزيزة عليّ وأكره ان أحظرك لذا أرجوك كفي عن هذا كيف اهجو أهلي وأنا القائلة
آتيك ألبس سمرتي أزهو بها
فأنا المزيج..الزنج والأعراب
إفريقيا شمس تضئ ملامحي
وعروبتي هذا الدم الصخاب
خلفت في الأرض الخصيبة أمة
جمعت عجاباً يحتويه عجاب
من أسسوا عرش المكارم والنهى
ودعوا عروشا مجدهن تراب
السمر أهلي جل من أوفى لهم
كيل النبالة..إنه الوهاب
هم مثل أهراماتهم عزاً وهم
في الجود كالنيل الذي ينساب!
كيف أهجو أهلي وأنا القائلة:-
لو كان لي
أن أقتفي أثر الثقاة الطيبين
توضأوا بعفافهم
لبسوا دثار كفافهم
حملوك طي شغافهم
لفعلت يا وطني
وقلت لهذه الدنيا انظري
هذي مظان الكبرياء
لو كان لي يا موطني الأغلى
عصا موسى
فلقت بحار حزنك أيها الغالي
لتعبر صوب آفاق الرجاء!
لترد المغردة المدعوة فاطمة تميم ( 😓خلاص يا استاذةخليتك😓) قبل ان تردف قائلة(ما تحظريني)
جدير بالذكر أن الشاعرة روضة الحاج شغلت منصب وزيرة الثقافة والسياحة لفترة قصيرة في آخر تعديل وزاري أجراه الرئيس السابق عمر البشير وعين بموجبه سبعة وزراء ووزراء دولة كانت الشاعرة من بينهم
ولكنها وحدها تعرضت لانتقادات واسعة سيما على مواقع التواصل لقبولها بالمنصب في ظل اندلاع الاحتجاجات التي اطاحت لاحقا بحكومة عمر البشير رغم أنها الوزيرة الوحيدة التي صرحت لوسائل الاعلام بمشروعية الاحتجاجات وانها رسالة قاسية من الشباب يجب الاستماع لها
وقد حاولنا التواصل مع الشاعرة عبر رسالة خاصة على تويتر لكننا لم نتلقى ردا حتى كتابة هذا التقرير.