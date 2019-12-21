واشنطن: العلاقة مع الخرطوم تغيرت جذرياً

قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم الين ثوربيرن إن الولايات المتحدة ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذرياً، عما كانت عليه قبل سبعة شهور فقط.
وقالت ثوربيرن في كلمة خلال احتفال بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحسب صحيفة السوداني، إن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، زار الولايات المتحدة، ووافق البلدان على تبادل السفراء وبدأت العديد من الشركات الأمريكية العمل في السودان.
وأضافت “أن مجموعة أصدقاء السودان يعملون بجدية لإيجاد طرق لدعم السودان”، وتعهدت بأن تواصل أمريكا التقدم في توسيع علاقاتها مع السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
لقد دفع لكم حمدوك خلال زيارته بليونس آند بليونس بلا حكم قضائي تحت تأثير ماء الصحة الأصلية وكما يريد تاجر البندقية تبعكم أليس كذلك؟! أنتم تقبلون مال الجوعى واليتامى رغم غناكم وهذا عار في عرف السودانيين، يمكنكم إقامة علاقة فوقية مع النظام الشيوعي البعثي الجديد ولكن الشعب السوداني بعيد المنال ما دامت هذه طريقتكم.