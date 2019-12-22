غندور: (تضررنا من الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت)

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أنهم تضرروا من الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت بفصل منتمين لحزبه. وأضاف غندور على صفحته الرسمية في الفيس بوك: (نحن تضررنا من خلال الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت وفصل اخواننا من الوظائف العامة لمجرد أن بعضهم ينتمي للمؤتمر الوطني، هل هذه هي العدالة التي يتحدثون عنها؟ ماهو السبب الذي يجعل أحزاب قحت تقوم بفصل شخص لأنه يتبع لحزب المؤتمر الوطني واستبداله بشخص يتبع لأحزاب قحت؟).
وأضاف غندور: (أي شخص تم تعيينه فقط لانه ينتمي لحزب بعينه المؤتمر الوطني أو خلافه دون كفاءة ودون منافسة هذا يستحق أن ينظر في أمره، لكن كيف ننظر في أمر الوكلاء والمدراء والموظفين الذين تم تعيينهم بواسطة قحت وينتمون لاحزاب. نريد أن يعاد النظر في هذه الوظائف وأن يفصل الذين تم تعيينهم بهذه الطريقة).
صحيفة الإنتباهة
4 تعليقات
وهل نسيتم الصالح العام يا غندور بهذه السرعة . عينك قوية وما عندك كرامة .
تمكين جديد بإسم ازالة التمكين، وتشريد وصالح عام.. لهذا نحن دوما في مؤخرة الدول
وانت وقت كنت عينت الكيزان مين سالك اللي يستلم يكوش على الكل على الاقل نضمن انهم ما حيفسدوا زي ما افسد الكيزان يا غندور وانا اتعجب انت لسع حايم برا ليش ما اعتقلوك لسع ده فيها ان يعني انت يمكن قلبت بقيت قحت يمكن اقلب احسن لك ويعطوك الخارجية هههه زي اولاد المهدي
اشربو من نفس الكاس 30سنه شردتو الكوادر السودانية الدنيا سلف ودين