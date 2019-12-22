غندور: (تضررنا من الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت)

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور أنهم تضرروا من الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت بفصل منتمين لحزبه. وأضاف غندور على صفحته الرسمية في الفيس بوك: (نحن تضررنا من خلال الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت وفصل اخواننا من الوظائف العامة لمجرد أن بعضهم ينتمي للمؤتمر الوطني، هل هذه هي العدالة التي يتحدثون عنها؟ ماهو السبب الذي يجعل أحزاب قحت تقوم بفصل شخص لأنه يتبع لحزب المؤتمر الوطني واستبداله بشخص يتبع لأحزاب قحت؟).

وأضاف غندور: (أي شخص تم تعيينه فقط لانه ينتمي لحزب بعينه المؤتمر الوطني أو خلافه دون كفاءة ودون منافسة هذا يستحق أن ينظر في أمره، لكن كيف ننظر في أمر الوكلاء والمدراء والموظفين الذين تم تعيينهم بواسطة قحت وينتمون لاحزاب. نريد أن يعاد النظر في هذه الوظائف وأن يفصل الذين تم تعيينهم بهذه الطريقة).

صحيفة الإنتباهة

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