تصريحات مثيرة للمهدي عن مشاركة إبنه عبد الرحمن في النظام البائد

أكد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي أن ابنه عبد الرحمن ليس عضواً في الحزب، وقال إن عضويته سقطت منذ إنضمامه للقوات المسلحة وأضاف: (هو الأن ليس عضواً في حزب الأمة).

وفيما يتعلق بمُشاركته في النظام البائد قال: (ينطبق عليه ما ينطبق من الموقف العدائي الشعبي للذين شاركوا في النظام المخلوع). وأشار إلى أن عبد الرحمن أعلن بنفسه إدانة الخطأ بالإشتراك في النظام المخلوع وأكد استعداده لأى مساءلة قانونية.

صحيفة الإنتباهة

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