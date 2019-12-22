تصريحات مثيرة للمهدي عن مشاركة إبنه عبد الرحمن في النظام البائد

أكد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي أن ابنه عبد الرحمن ليس عضواً في الحزب، وقال إن عضويته سقطت منذ إنضمامه للقوات المسلحة وأضاف: (هو الأن ليس عضواً في حزب الأمة).
وفيما يتعلق بمُشاركته في النظام البائد قال: (ينطبق عليه ما ينطبق من الموقف العدائي الشعبي للذين شاركوا في النظام المخلوع). وأشار إلى أن عبد الرحمن أعلن بنفسه إدانة الخطأ بالإشتراك في النظام المخلوع وأكد استعداده لأى مساءلة قانونية.
صحيفة الإنتباهة
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اللواء/عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية السابق ينطبق عليه ما ينطبق على الذين شاركوا في النظام المخلوع ولو اعتذر عن مُشاركته في النظام البائد . وكان الامام الصادق قد هنأ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قائلا : (ابيت الفطيسة وشعبك اداك الذبيحة) وعليه فان عبد الرحمن الصادق قد شبع من الفطيسة فكيف السبيل الى التحلل يا حضرة الامام؟
اللواء/عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية السابق ينطبق عليه ما ينطبق على الذين شاركوا في النظام المخلوع ولو اعتذر عن مُشاركته في النظام البائد . وكان الامام الصادق قد هنأ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قائلا : “أبيت الفطيسة وشعبك عوضك بالذبيحة” وعليه فان عبد الرحمن الصادق قد شبع من الفطيسة فكيف السبيل الى التحلل يا حضرة الامام؟