شاهد.. لحظة تتويج لاعبات فريق الدفاع بلقب دوري السيدات السوداني لكرة القدم واحتفال نجمات الفريق بالكأس الغالية

توّج فريق الدفاع بطلاً للنسخة الأولى من دوري كرة القدم السوداني للسيدات بعد تغلّبه عصر السبت على نظيره التحدي في المباراة التي جرت باستاد الخرطوم الدولي.

وقد شهد المباراة قيادات بارزة على رأسها البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي قام بتسليم لاعبات فريق الدفاع كأس البطولة.

وبحسب محرر كوش نيوز فقد شهد ملعب استاد الخرطوم احتقالات كبيرة من الجهاز الفني ولاعبات فريق التحدي اللاتي عبرن عن سعادتهن بالكأس الغالية والتي جاءت بعد جهد وعمل كبير.

الخرطوم (النيلين)

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